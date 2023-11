AMADEM, la ONG por la Salud Mental en la Marina Alta ha querido recordar e incidir en la importancia que tiene este aspecto de salud en las pacientes que padecen cáncer de mama, con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de mama. Son miles las personas diagnosticadas en lo que llevamos de 2023 y tal y como explica Luisina Daives, psicóloga de la ONG, recibir el diagnóstico es "devastador". "No es raro experimentar problemas de salud mental como depresión o ansiedad al enterarse de la noticia", explicó la experta.

La psicóloga Daives denunció que en la Marina Alta los recursos para la salud mental son prácticamente inexistentes a la par que imprescindibles. La detección cambia la vida de las pacientes. La falta de información, la incertidumbre durante todo el proceso, y las posibles complicaciones con la enfermedad son algunos de motivos que pueden provocar problemas de salud mental. Esto es algo con lo que concuerda Isabel Llorca, enfermera y voluntaria de la asociación de pacientes de Amunt contra el cáncer, la organización que apoya desde una perspectiva multidisciplinar a los pacientes de cáncer bajo el lema "dónde la administración no llega y la ley no alcanza... ahí está Amunt".

Llorca coincide con que en multitud de ocasiones "solo escuchar la palabra cáncer trastoca o desestabiliza a las personas". Por ello, desde la asociación se comprometen a ofrecer ayuda psicológica tanto a los pacientes como a los familiares. "A veces simplemente quieren hablar, entender por lo que están hablando o poder compartir sus vivencias con personas que han pasado por lo mismo", especificó la enfermera.

Asimismo, Llorca expone que a veces está más afectado el familiar que el paciente. Aun así Daives recordó la necesidad de acompañar al paciente y la importancia de "ser consciente y buscar ayuda cuando sea necesario". "Es normal y esperable encontrarse con reacciones emocionales negativas y desadaptativas, pero la continuidad, la gestión y el manejo de lo que pienso, siento y hago es el indicador con el que saltan las alarmas para buscar un profesional que acompañe en el proceso", añadió.

Tal y como explicó la psicóloga el objetivo principal del tratamiento de salud mental durante el cáncer de mama es "ayudar a las personas a aprender a afrontar los cambios emocionales y físicos asociados con la enfermedad y los tratamientos, que pueden ser traumáticos y dolorosos". Sin embargo, la clave para Isabel Llorca está en el olvido oncológico. Llorca aclaró que hay pacientes que necesitan ayuda desde el principio porque pasan diferentes fases, pero que lo fundamental, para ella, es tras el tratamiento. "A posteriori es imprescindible. A la hora de buscar trabajo, de buscar un seguro de salud, de enfrentarse a nuevas revisiones, cuando el médico les da el alta. Hay una huella de por vida", apuntó.

Sobre el pinkwashing

Relacionado con esto, Llorca quiso señalar el estigma que se produce con este tipo de cáncer en especial en el que se habla de luchadoras y valientes "como si se tratara de ganadores y perdedores". Karuna Jaggar creó el movimiento 'Think before you pink' (Piensa antes de ponerte rosa) con el objetivo de mostrar todo lo que hay detrás de la enfermedad y criticar la comercialización de esta enfermedad. Así lo muestra el vídeo que realizó la asociación sin ánimo de lucro teta y teta en el que diferentes pacientes denunciaron que es una enfermedad muy edulcorada. Así, sentenciaron: "El cáncer no es rosa, es un marrón".