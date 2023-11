La segunda de las concentraciones convocadas por el Moviment per la Pau en Dénia para exigir a Israel un alto el fuego en Gaza y clamar por la paz en Palestina ha reunido en la explanada del puerto a unas 70 personas. El lema ha sido "la paz requiera justicia, no violencia". Los manifestantes se han adherido a lo que ha pedido la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, "un alto el fuego" que sería esencial para "salvar lo que queda de nuestra humanidad". "La paz no se construye con violencia, la paz se construye con justicia", indicaba el manifiesto que se ha leído en la concentración. También advertía de que "se están cometiendo crímenes contra la humanidad en la orilla de enfrente, y la humanidad debe intervenir. De lo contrario, seremos cómplices".

Se ha abierto el micrófono a los asistentes. Han intervenido, entre otros, el médico de origen palestino doctor Farid y el poeta Ángel Rebollar. El Moviment per la Pau ha convocado para el próximo domingo una manifestación que saldrá de la explanada del puerto y terminará en la Glorieta.