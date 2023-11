Palabra clave: caciquismo. La Marina Alta examina un momento de transformación y violencia, la época liberal. Fue entonces cuando se gestó el caciquismo (una nueva forma de feudalismo). En la sociedad de la comarca de entonces, los caciques, disfrazados de refinados burgueses, el clientelismo y los bandoleros (inadaptados y feroces "Robin Hood") ofrecen muchas claves para entender ese convulso momento histórico.

El concejal de Cultura de Dénia, Raúl García de la Reina, la archivera municipal, Rosa Seser y el historiador Ricard Llompart, han presentado la programación de la primera edición de “Jornadas de Historia de la Marina Alta 2023”. Las jornadas, que están planteadas con un carácter anual, están articuladas por l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), y el Arxiu Municipal de Dénia, y cuenta con la colaboración de la UNED. "Con estas conferencias monográficas se quiere reflexionar sobre los diversos aspectos que han hecho evolucionar la historia comarcal, para hacernos entender mejor el mundo que vivimos", según ha declarado Raúl García de la Reina.

Las jornadas de la primera edición cuyo título es “Violencia y Estado emergente. La Marina Alta (1833-1923)”, coordinadas por el historiador Ricard Llompart, con un formato de siete conferencias, una exposición de dibujos, y una visita guiada, se desarrollarán entre el 1 y el 16 de diciembre. Los ponentes de las conferencias incluyen a un grupo de investigadores e historiadores, que tomando como referencia el territorio de la Marina Alta, han estudiado la violencia durante el largo periodo histórico que comienza con la muerte de Fernando VII, en 1833, y finaliza con la llegada de la Dictadura de Primo de Ribera en 1923.

Las jornadas se han planteado, según Rosa Seser, “como conferencias cortas de 45 minutos, para que la gente pueda participar, pueda preguntar y debatir. Algunas conferencias tendrán un carácter más teórico, pero habrá otras charlas que serán más dinámicas, y que a la gente le sonarán más, por los temas históricos que se tratarán como son el caciquismo, el bandolerismo y pienso que a la gente le gustará participar”. La idea de este ciclo de conferencias, ha continuado la archivera, “es hablar de la historia de Dénia, pues una ciudad como la nuestra tiene que dedicar algún momento del año a hablar de Historia con mayúsculas. Se ha querido buscar un equilibrio entre las conferencias basadas en datos históricos y conferencias basadas en casos más prácticos y puntuales comarcales, para hacer las jornadas más dinámicas.”

Ricard LLompart ha comentado que “la idea de las jornadas era basarse en un periodo concreto de la historia, para poder reflejar como era la vida en aquel entonces. Se habla de violencia, porque en la época liberal la violencia es básica, cuando no había guerra civil, había guerrillas, y cuando no, había sublevaciones. Todo eso hace, que la situación social que se viva en dicha época sea muy dura, pues no había fuerzas públicas todavía en la zona, y la guardia civil tardará en llegar a la comarca, y más tardará en funcionar bien”.

La inauguración de los actos será el viernes 1 de diciembre, a las 19.30, en la Biblioteca municipal con la conferencia “Algunes consideracions al voltant de la violència i la mort durant l’ assentament del liberalisme a la Marina Alta”, impartida por Ricard Llompart, historiador y coordinador de las jornadas. La conferencia girará alrededor de la relación existente entre la violencia y las primeras etapas y el fortalecimiento del régimen liberal en el Estado español y sus repercusiones en la Marina Alta.

El sábado 2 de diciembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar la ponencia marco “Violència i estat emergent a l’ Espanya del llarg segle XIX”, a cargo de Jesús Millán, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València, que dará una visión más amplia, basada en datos y con un componente teórico riguroso de la historia. La jornada seguirá con la conferencia del historiador Jesús E. Alonso, “Violència política i pacificació social: només algunes ullades i observacions al vol”. Ambas conferencias se desarrollarán en la Biblioteca municipal.

La jornada del martes 12 de diciembre, se desarrollará con dos ponencias, la primera a las 18.45 horas de la tarde, a cargo del investigador Manel Arcos, con el título “A propòsit dels 150 anys del robatori de Benimassot”, y la segunda que será a continuación, a las 19.45 horas, impartida por el investigador José I. Luri, cuyo título es “Costa Violenta. Delincuencia y control policial en el sur del litotal de la Marina, S.XIX”, en las que nos relatará la violencia costanera, el contrabando. Las dos conferencias serán en la Biblioteca municipal.

Por último, el jueves 14 de diciembre, también tendrán lugar dos conferencias en la Biblioteca. María Dolores Ramírez, historiadora y profesora de la UNED-Dénia, impartirá a las 18.45 horas de la tarde, la primera charla, “Dificultades de la construcción del liberalismo en Dénia”, y Joan Miquel Almela, historiador y archivero dará la conferencia “Entre el sogre i el gendre. Estretègies de poder dels Sal de Pego i els Torres de Benissa”, centrada en el caciquismo que tuvo lugar en Pego.

Paralelamente al ciclo de conferencias se exhibirá, también en la Biblioteca, la exposición de dibujos de Andrés Jaén “Violència i criminalitat a la Marina Alta”.

Y para finalizar el ciclo de jornadas, el sábado 16 de diciembre a las 11.00 horas, tendrá lugar una visita guiada organizada por el periodista e investigador Antoni Reig, que nos guiará por un interesante itinerario por las calles de la Dénia criminal de la época.

Todas las conferencias de las jornadas “Violencia y Estado emergente. La Marina Alta (1833-1923)”, son gratuitas, hasta que se complete el aforo. La visita guiada del 16 de diciembre es previa inscripción, llamando al teléfono del archivo municipal, 966420940, o enviando un correo electrónico a arxiu@ayto-denia.es