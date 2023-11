El Dia contra la Violència de Gènere es commemorarà el dissabte al Poble Nou de Benitatxell amb la lectura a la Biblioteca Municipal d'un manifest de rebuig de totes les violències masclistes. Serà al migdia, després de la celebració de la V edició del 'Desdejuni entre llibres i dones' que organitza la regidoria d'Igualtat i que en esta ocasió servirà per presentar la novel·la 'Totes les portes', de l'escriptora Naskunur Garberga.

La tria de l'obra no ha estat banal, ja que una de les temàtiques de 'Totes les portes' és l'apoderament de la dona i la visibilització de micromasclismes, en una història familiar i de lectura àgil que té com a escenari principal el Poble Nou de Benitatxell. La presentació estarà conduïda pel reconegut escriptor d'Ondara Jovi Lozano-Seser, i també participaran la regidora d'Igualtat, Isabel Garrido, i la bibliotecària, Lola Bolufer. A més, el mestre Vicent Vives, actual director de les bandes d’Orba i de la Rectoria, amenitzarà la presentació amb la una interessant interpretació musical al piano.

Naskunur Garberga (Núria Garcia, 1982) va viure a la Marina Alta durant 4 anys, on va desenvolupar les seues primeres feines com a periodista a Canal 37 i a Cope Dénia. És la directora de la revista cultural 'Espai Carraixet' i del programa radiofònic de pilota valenciana 'La Trinqueteria'. Ha guanyat diferents premis literaris en poesia i narrativa curta, i ara debuta com a novel·lista amb la publicació de 'Totes les portes' (premi Rafael Comenge Dalmau d'Alberic), en una edició acurada per l’editorial Reclam.