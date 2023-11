El Centro Social de El Poble Nou de Benitatxell acogió ayer jueves un importante acto en pro de la lucha por la igualdad dentro de la semana de actos del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. La asociación estatal por la igualdad de género en la cultura Clásicas y Modernas y la Unión Europea de Mujeres Marina Alta (EUWMA), con sede en Benitatxell, mantuvieron un encuentro en el que se presentaron para intercambiar posturas, crear sinergias y poder colaborar juntas por la igualdad en Benitatxell. También estuvo invitada l’Associació de Dones del Poble Nou de Benitatxell.

En la mesa de debate estuvieron presentes la presidenta, la secretaria y la vocal de EUWMA, Margaret Hales, Kathleen Misson y Marion Oprel; la presidenta y la vocal de Clásicas y Modernas, Amparo Zacarés y Marina Gilabert, y la presidenta de l’Associació de Dones, Marisa Pascual. Las acompañaron la concejala de Igualdad, Isa Garrido, y el alcalde, Miguel Ángel García.

Tanto la Unión Europea de Mujeres como Clásicas y Modernas explicaron sus principales labores y objetivos. La EUW fue fundada el año 1953 en Salzburgo por la diputada austriaca Lola Solar con el objetivo de permitir que las mujeres contribuyan al debate internacional y a estimular el interés por los asuntos europeos. Hoy en día cuenta con 17 países miembros. A lo largo de su extensa trayectoria ha logrado hitos significativos, incluyendo una destacada presencia a nivel gubernamental obteniendo estatus consultivo ante el Consejo de Europa y estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, entre otros.

Clásicas y Modernas es una asociación de mujeres profesionales de la literatura, el periodismo, la música, el teatro, el cine o el arte en sus distintas facetas que trabaja por la igualdad de género en la cultura, tanto en la actualidad como para rendir homenaje y devolver su lugar a las creadoras del pasado. Colabora con el Observatorio de Igualdad del Ministerio de Cultura junto con otras cuatro asociaciones de mujeres de diferentes colectivos culturales. Y, como destacó Marina Gilabert, este año, todas las premiadas nacionales de literatura son socias de Clásicas y Modernas.

“La cultura es una historia coral”

En el coloquio, la presidenta de Clásicas y Modernas, Amparo Zacarés, reflexionó sobre la invisibilización de la mujer en la historia cultural de nuestro país, hecho con el que quieren acabar a través de su labor divulgativa. “La cultura es compartida y creada tanto por hombres como por mujeres, pero vivimos en un paradigma androcéntrico donde tradicionalmente sólo se han valorado las contribuciones de los hombres en la historia de la cultura. Pensamos que la historia de la cultura es una historia coral en la que tanto hombres como mujeres brillantes han participado para construirla, y nuestra misión desde 2009 es transmitir ese mensaje”.

Por su parte, Marina Gilabert, además de enunciar las numerosas actividades y eventos que lleva a cabo la asociación, mostró su orgullo por poder participar en un acto como este en su pueblo natal. “Una vez más estoy en mi pueblo, en mi tierra, de la que me siento muy orgullosa. Todo el mundo sabe que cuando comparto algo del municipio en el Facebook siempre pongo «esto es de mi pueblo, de El Poble Nou de Benitatxell». Y eso lo saben hasta en México”.

Gilabert destacó la labor en materia cultural de la Biblioteca de Benitatxell, que está adherida al programa Bibliotecas en Igualdad de Clásicas y Modernas. Como anécdota contó que el vídeo que les mandó la bibliotecaria poblera, Lola Bolufer, por el Día de las Escritoras “está recorriendo todo el mundo y ha sido trending topic”.

“Hagamos oír nuestra voz”

La presidenta de EUWMA, Margaret Hales, que reside en Benitatxell desde hace 17 años, narró la historia de la asociación y cómo decidió crear una delegación en la Marina Alta. “Hay 110.00 mujeres en la Marina Alta. El 40% de ellas no son españolas, y muchas no hablan castellano, lo que provoca que no puedan acceder a las reuniones y a la información que se difunde desde los municipios”. Con el objetivo de poder ayudarse entre todas las mujeres de diferentes países residentes en la comarca, y hablar y debatir sobre temas que les preocupan, entre ellos la violencia de género, se fundó la asociación.

Asimismo, al tiempo que Kathleen Misson desgranó algunos de los eventos más importantes de la asociación celebrados este año, como su 70 aniversario o la exposición de mujeres artistas de la Marina Alta; Marion Oprel hizo una reflexión sobre el retroceso que pueden sufrir los derechos conseguidos debido al auge de la extrema derecha y los discursos de odio. En su país, Holanda, hace dos días ganó las elecciones el partido populista de extrema derecha. “Es algo triste y alarmante, porque este partido quiere poner fin a la migración, quiere silenciar a las organizaciones LGTBIQ+ y, por supuesto, no es un partido que favorezca los derechos de las mujeres”.

Terminó su intervención con una cita de la escritora estadounidense Maya Angelou: “Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, sin saberlo posiblemente, sin clamarlo, se levanta para todas las demás”. Así, dijo, “sea por la cultura y por Clásicas y Modernas o por las reuniones de la Unión Europea de Mujeres, es muy importante que nos ayudemos y que hagamos oír nuestra voz para prosperar juntas, para defender a nuestras hermanas en situaciones precarias y para continuar en el camino hasta la igualdad y la diversidad”.

En esa misma sintonía de dar importancia a la sororidad y la unión entre mujeres, la concejala de Igualdad, Isa Garrido, abrió las puertas de la concejalía a las tres asociaciones para trabajar conjuntamente. “Tienen aquí una aliada comprometida y el comienzo de una colaboración en pro de la igualdad”

El alcalde, Miguel Ángel García, cerró el acto destacando la importancia de una colaboración entre la sociedad, a través de asociaciones, agrupaciones y ONG, y las administraciones públicas. “Somos un pueblo pequeño y tenemos tres asociaciones muy potentes vinculadas de alguna manera con Benitatxell. Si a esto además le sumamos un equipo de gobierno que cree y trabaja por la igualdad, y que espera hacerlo de vuestra mano, nuestro municipio tiene una oportunidad histórica”.

Para finalizar, el primer edil y la presidenta de la Unión Europea de Mujeres, Margaret Hales, firmaron un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación.