Un "Black Friday" atípico. Una multitud se ha echado a la calle en Benissa, sí. Y la cosa iba de dinero, también. Pero los vecinos, más de 600, no estaban locos por comprar, sino que han mostrado su enfado por la subida de impuestos aprobada por el gobierno local del PP. La pancarta que encabezaba la protesta lo dejaba claro: "No a la brutal subida de impuestos". El IBI se incrementa un 45 %.

"Es una barbaridad. Muchas familias no podrán llegar a final de mes", indicaba el manifiesto que han leído tres vecinas. También le reprochaba al gobierno popular que "se ha subido los jornales casi 90.000 euros", que paga "sobrecostes descomunales en cada obra que hace" o que tiene que asumir demandas judiciales de unos 2 millones por "su incompetencia". El manifiesto también incidía en que el gobierno local "podría haberse ahorrado su promesa de bajar los impuestos".

Benissa ha sido un clamor. Que 600 vecinos se echen a la calle es un hito. Una vecina ha subido a la tarima y lo ha recalcado. "No somos cuatro gatos, sino mucha gente y mira que este pueblo es tranquilo y le cuesta mucho protestar". Esta misma vecina ha emplazado a todos los asistentes a acudir el martes al pleno en el que se debatirá una propuesta conjunta de la oposición (Compromís, Reiniciem, PSOE y Cibe) para frenar la subida de impuestos.

El asunto es serio. No obstante, la manifestación también ha tenido su punto satírico. El nombre de Arturo (el alcalde popular es Arturo Poquet) tiene buena rima. Rima, por ejemplo, con duro. Y eso es un filón a la hora de manifestarse. "Señor Arturo, no verás un duro", han coreado los manifestantes, que también han cantado "si tú no pagas, nosotros tampoco". Se referían a que el alcalde no paga IBI en la casa donde vive (no es suya y sus dueños no la habían dado hasta ahora de alta en el Catastro).

La manifestación ha pasado por delante del ayuntamiento. También ha dado un rodeo un poco más largo y ha pasado por delante de la casa donde vive el munícipe. Allí los vecinos han parado y se han desgañitado.