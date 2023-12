"La ITV de Ondara es un desastre; hemos conseguido la cita en Benidorm"

Los vecinos de la Marina Alta viven una odisea con la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Lograr una cita en la estación de Ondara es un milagro. Los plenos de Dénia y de Ondara han exigido al Consell que arregle inmediatamente el caos. En el pleno de la pasada semana de Ondara, se insistió en que no hay citas ni para diciembre ni para enero.

A los vecinos les toca buscarse la vida. Un conductor ha relatado a este diario la dimensión del colapso. «Es un desastre. Ahora mismo resulta imposible lograr cita ni por internet ni por teléfono».

Este conductor ha podido conseguir cita en enero en la ITV de Benidorm. Es lo que están haciendo muchos vecinos de la Marina Alta. Acuden a estaciones de otras comarcas. Es un incordio. A los trabajadores les toca perder horas de faena. Y si luego el coche tiene algún problemilla y no pasa la inspección, hay que volver. Esperar a que la ITV móvil llegue a tu municipio no es una opción cuando la inspección hay que pasarla ya sí o sí.

A la Marina Alta, una comarca de históricos déficits de infraestructuras, ya solo le faltaba el colapso de la ITV.