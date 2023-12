L'Ajuntament de Dénia ha concedit ajudes per valor de 395.374,03 euros a pimes, micropimes, autònoms i altres professionals, amb la finalitat de minimitzar l'impacte econòmic per la crisi energètica originada en el context de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Un total de 120 empreses del municipi de Dénia han complit amb els requisits de les ajudes, que han sigut finançades per la Diputació d'Alacant.

En la convocatòria s'ha pretés oferir un instrument d'ajuda a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Dénia que s'han vist obligats a suspendre la seua activitat o bé n’han patit una minoració i, en conseqüència, han reduït els seus ingressos, mentre que continuen satisfent els costos fixos derivats d'esta. L’Ajuntament de Dénia, amb la col·laboració de Creama-Dénia, va llançar esta línia d'ajudes el mes d'octubre passat per a pal·liar la «pujada indiscriminada dels preus, els costos d'explotació i els tipus d'interés», segons reflecteixen les bases reguladores de la convocatòria. L'ajuda màxima concedida per sol·licitud ha sigut de 4.000 euros i les despeses subvencionables han sigut les quotes d'autònoms, el lloguer del local, els interessos de préstecs d'adquisició de local i el 50% de les despeses d'energia, gas i carburant. Les empreses han hagut de justificar que el rendiment net dels mesos pels quals han sol·licitat l'ajuda -compresos entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023- ha sigut igual o inferior al dels mateixos mesos en l'exercici anterior (2021/2022). El llistat de beneficiaris es pot consultar en el tauler d'edictes de l’OAC i en la Base de dades Nacional de Subvencions.