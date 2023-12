La vesprada del diumenge 10 tancava el pont de desembre a El Verger amb el concert de les obres finalistes del II Concurs de Composició per a dolçaina solista i petits ensembles. En esta ocasió la modalitat del concurs es definia per a dolçaina solista, set de percussió i quartet de saxos, una combinació d’entrada ja sorprenent que prometia novetats en les creacions dels compositors. La Casa de Cultura va ser la seu per a escoltar les obres finalistes del concurs. L’organització va confiar la interpretació al quartet de reconeguda trajectòria Púrpura Pansa que juntament amb els co-organitzadors Tocant i Rodant del Verger alçaren en peu al públic assistent amb les seus brillants actuacions.

Dos obres de gran qualitat i amb innovacions efectistes van ser seleccionades per a passar a la final. Ferran Ferrando va aconseguir el doblete amb l’obra De Canyes. El jurat format per Andrés Valero-Castells com a president, i els vocals Esteban Peris Aviñó i Javier Teruel Orts no van tindre gens fàcil prendre la decisió final. Després d’una extensa deliberació es decantaren per De canyes, obra que com bé remarca el títol fa honor a tota la gama de colors i efectes que poden aportar els instruments de canya: les canyes dels saxos, la canya de la dolçaina i la canya badà a la percussió. Per la seua part, el públic assistent també es va decantar majoritàriament per De canyes arrodonint així una vesprada fantàstica per al compositor pegolí, membre i ànima mater també del Quintet AlVent.

Per la seua banda, el segon premi va recaure en l’obra Caleidoscopi, del compositor també de la comarca Victor Vallés i presentada amb el lema Kalós. Una obra de gran qualitat a la que el jurat li va posar l’ull en seleccionar-la per a la final. Tot i no resultar guanyadora va fer mèrits per ser molt valorada atorgant-se per primera vegada una quantia de 500 € al segon premi del concurs per part de l’organització.

L’Espai de Música Jove del Verger entitat organitzadora i promotora d’estos concursos, vol donar la més sincera enhorabona als premiats. Així mateix agraeix als patrocinadors, la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i especialment a l’Ajuntament del Verger per creure en este projecte de recreació i renovació del patrimoni musical valencià. La dotació econòmica per part de les dos entitats és important i posa en valor la interpretació de qualitat, el reconeixement als compositors i la decidida aposta per fer creixer el repertori de dolçaina solista en àmbits innovadors fins ara mai vistos. Fet que a més del material acadèmic que aporta a la titulació en música tradicional amb la dolçaina esdevé un gir important en l´ús estètic del nostre instrument valencià en espais sonors inusuals.

Ara ja esperem amb ganes la següent edició del Concurs de composició que es centrarà en la Música Festera del Moros i Cristians, festa declarada d’Interés Turistic del Verger.