Xàbia es una montaña rusa meteorológica. A la misma hora, la horquilla térmica entre unos lugares y otros del término puede oscilar entre los diez grados y más. Hoy, al amanecer, en la partida de Lluca se han registrado -1,4 grados bajo cero. Mientras, en el faro del Cap de la Nau, la temperatura era positiva y de 9,1º. Los datos son de Meteoxàbia.

Mientras, en el interior de la Marina Alta, la madrugada ha sido gélida. En Castell de Castells se ha llegado a -4,9º y en la Vall d'Ebo a -1'9 grados (datos de Avamet).

Que en Lluca de Xàbia o en el Pla de Teulada (-1,1º) hiele y se forme escarcha tiene su explicación. Son partidas que están en vaguadas y allí se queda atrapado el aire frío. No puede escapar en altura. Es el fenómeno que se conoce como inversión térmica. Lluca se ha ganado el apelativo de "la Siberia de Xàbia". El suelo, en estos amaneceres de tiritona, está blanquecino. Esta mañana se ha formado un velo de escarcha. Hay mañanas todavía más glaciales y estos campos despiertan totalmente helados.

El dicho de "mejor humo que escarcha" (alude a que vale más estar a cubierto y al arrimo de la lumbre que a la intemperie y castañeando) no se cumple en Xàbia. La inversión térmica deja escarcha en Lluca y humo en la playa del Arenal. Esto último ocurre porque estos días (hoy mismo) los agricultores realizan quemas de rastrojos en el Pla, la partida agrícola de Xàbia. El humo no puede escapar en altura. Choca con la barrera de aire más caliente. La humareda avanza pegada a tierra hacia el mar y sale por la playa. Los vecinos del Arenal perciben claramente el olor a chamusquina. La playa se cubre de una "bruma" que no viene del mar, sino de tierra. Es humo.