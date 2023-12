Fallece a los 92 años Clementina Comes i Ballester, gran benefactora de su pueblo, Pedreguer De joven viajó a Nueva York y Londres, ciudades donde la Banca Comes mantenía relaciones comerciales Ella y su hermano, Josep Antoni, donaron al pueblo el histórico edificio de la Banca Comes, hoy rehabilitado y convertido hogar para las personas jubiladas