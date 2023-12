La Junta Local Fallera y las once comisiones ya han explicitado su "malestar" por los recortes aplicados por el Ayuntamiento de Dénia en "actos históricamente realizados por el colectivo y que afectan a las inmediatas fechas falleras". El recorte que más duele es que se elimine la carpa del Sopar de Germanor. El gobierno local (PSOE y Compromís) sostiene que "no es coherente" pagar cada año 32.000 euros por una carpa que se usa dos días, el del Sopar de Geermanor y el del Mig Any de Moros y Cristianos.

Dénia se ahorra 32.000 euros al suprimir la carpa del Sopar de Germanor y del Mig Any Las Fallas se han reunido en asamblea y rechazan el argumento del gobierno local de que hay muchos gastos que se pagan fuera de convenio. "Muchos de estos gastos son tanto por decisiones políticas como de funcionamiento de la concejalía de Fiestas y no se pueden vincular a las Fallas", sostienen la Junta Local y las comisiones. También advierten de que, tras años de recortes, en el ejercicio 2023 consiguieron que se incrementara el importe del convenio. "A pesar del aumento de los costes de toda clase de actos, el mundo fallero siempre hace un esfuerzo en todo lo que lleva a cabo, ya sea carrozas, presentaciones, 'llibrets' y, sobre todo, el monumento fallero". Las Fallas piden al concejal de Fiestas, Raúl García de la Reina, y a los técnicos que valoren "la posibilidad de que determinados gastos puedan incluirse en el convenio de 2024 y que la Junta Local Fallera administre esos recursos con las diferentes comisiones".