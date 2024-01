“Arribats els temps ja són…”. “De qui parleu. Pel rei dels jueus pregunteu?. No hi ha més rei en tota la Judea que jo, Herodes el gran”. "Venim des de l’Orient… Majestats…" Són algunes de les frases que s’escoltaran la vesprada del 5 de gener al grandiós escenari del Palau d’Herodes i la Cova del Betlem Vivent a l’esplanada del col.legi “Santíssim Crist” de Gata. Tota una festa-espectacle que ha merescut ser considerada d’interés turístic autonòmic i que es supera any rere any.

Des de gener de 2021, el pati de les escoles es converteix en un gran teatre a l’aire lliure, la vesprada-nit màgica s’instal.la en aquell recinte. La pandèmia obligava a reinventar-se però la màgia dels tres mags continuava imposant-se. Un escenari novedós i uns decorats diferents transformaven el pati de les escoles -on tants festivals i moments emotius ha acollit- en una sala de teatre gegant a l’aire lliure. Els espectadors estaven sentats, tots amb mascareta, però els actors donaven vida als clàssics personatges posant tot el seu empeny. Enguany com l’any passat, la comitiva de personatges, amb alguna novetat al voltant de la Sibila Anea, desfilaran travessant tot el poble fins el recinte. Paga la pena veureu aquest desplegament d’actors aficionats i el posterior repartiment de regals sols per la sonrisa d’un xiquet i també d’un gran. Quina és la història del Misteri? Des de quan s’escenifica? ESCENARIS DEL AUTO I MISTERI DE REIS DE GATA Precedents, abans de 1968: 1946: L´origen del somni màgic per als xiquets i xiquetes de Gata el trobem fa 78 anys. Una quadrilla d’amics “la Peña Recreativa”' es decideix a fer la cavalcada. Vol recaptar fons per a fer un viatge a la final de la Copa del Rei de futbol a Madrid però la casualitat fa que la final es faça a La Coruña i la penya al estar tant lluny dona els diners recaptats a la parròquia. El parlament dels reis es va fer des del balcó de l´Ajuntament' amb una gran espontaneïtat per part del rei Gaspar. Anys 50 i 60, segle XX: Balcó de l’Ajuntament. Alocució dels Reis Mags de l’Orient. Església Parroquial Adoració dels Reis. 1967: Balcó del metge i després alcalde Julián Monfort Calatayud a la Plaça d’Espanya. 5-1-1968: Estrena del Auto de los Reyes Magos al mateix lloc. Autor Antonio Salvá Roselló. 1972: Davant la façana de l’alcalde. Palco muntat a l’efecte. 1973: Dos escenaris de l’escenificació: el nou, a l’Avinguda la Pau (Palau d’hivern d’Herodes) i el de la Plaça de l’Església, el Portal de Betlem. 1998: Plaça Nova, dos escenaris i dos actes: Palau d’Octavi August i Poblat de Judea. Continuen els altres escenaris d’Avinguda la Pau i Plaça de l’Església. 2001: Ja sols es fa el Poblat de Judea a la Plaça Nova. (Inclús un any canvia d’escenari per obres a la Plaça Nova i es fa a la Plaça de la Casa Roja. No té aceptació). 2004: El Poblat de Judea i el Palau d’Herodes es fan els dos a l’Avinguda la Pau. 2011: Per la crisi i temps, deixa de representar-se el Poblat de Judea. 2015: La festa del Misteri de Reis, declarada Festa d’Interés Turístic Local. 2015: La festa es cataloga d’Interés Turístic Provincial. 2021: Dins de l’església parroquial. A causa del COVID19 els Reis Mags visiten al Jesuset. No es fan actes. 2022: Tot es trasllada excepcionalment i per a més seguretat sanitària al pati de les escoles transformant-se en una sala de teatre gegant a l’aire lliure. Juny: Declarat el Misteri de Reis de Gata Festa d’Interés Turístic Autonòmic. 2023: S’instal.la definitivament tot l’espectacle a l’esplanada del pati del grup escolar. QUAN S’HA DEIXAT D’ESCENIFICAR EL MISTERI DE REIS? Sols en dues dates: 1997: Cap de les quatre parts (Palau d’Octavi August, Poblat de Judea, Palau d’hivern d’Herodes i Portal de Betlem) poden representar-se perquè plou eixe any. Es reparteixen els regals pels reis amb cotxes Mercedes. 2021: A causa de la COVID19 es suspenen tots els actes. En definitiva, des de Gata convidar a tot el veïnat d’ací, de la comarca i de fora, per a veure un gran espectacle.