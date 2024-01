Ahir diumenge, va tindre lloc el concert d'Any Nou a l'Auditori Valerià Gil d'Ondara, a càrrec de l'OMA (Orquestra de la Marina Alta) dirigida per Francesc Estévez amb la participació de la soprano Carmen Bosó. Un esdeveniment emmarcat en la programació d’Ondara que organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Nerea Mallol.

Com és tradicional en els concert d'Any Nou que es celebren a tot el món, el repertori estava basat en obres de Johann i Joseph Strauss amb la inclusió de dues peces de Gounod i d'Offenbach interpretades per la soprano. Com també és tradicional en aquest concert, la interpretació va estar amanida per uns tocs d'humor que el públic va saber entendre. El concert va resultar extraordinari, com ho va expressar el públic assistent, que pràcticament omplia l'auditori, amb uns sonors i perllongats aplaudiments. Però si la interpretació de l'orquestra i la seua direcció va ser formidable, pel que fa a la valoració de la soprano, Carmen Bosó, va ser senzillament extraordinària. El públic, en acabar el concert, va romandre un temps de peu, sense acabar de marxar, comentant la satisfacció pel concert. Bona part comentava el desig que aquesta iniciativa es consolidara i així gaudir d'una entrada d'any com la d'enguany: formidable.

Per la seua banda, la Regidoria de Cultura, Nerea Mallol, ha expressat la seua satisfacció per l'acollida que ha tingut aquest concert en la seua primera edició en Ondara, afirmant que «el concert ha estat meravellós, tant per la qualitat de l'OMA, músics i director, com per la soprano Carmen Bosó», afegint que «continuar oferint una programació cultural de qualitat i variada és una de les prioritats de la Regidoria de Cultura, i comptar amb músics locals i comarcals com en aquest cas és tot un plaer», i destacant que «tenim un gran patrimoni en aquest sentit, dintre del poble, de la comarca i del País Valencià i hem d’aprofitar-lo i gaudir d’ell». Va concloure mostrant la seua esperança en que aquest concert «siga el primer de moltes edicions i que es consolide en el nostre poble».