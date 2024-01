"Nosaltres no som d'eixe món". Canta Raimon ("Diguem no") y el público que abarrota la biblioteca de Dénia siente que no es de aquel ni de este mundo, que el anhelo de pertenecer se esfumó en un instante. El cine es prodigioso. Se proyecta "Raimon, hoy", el biopic que sobre el cantautor de Xàtiva filmó en 1984 el realizador Alfonso Ungría, un documento magnífico con guión del escritor Manuel Sánchez Montalbán y por el que desfilan los poetas Salvador Espriu y José Hierro, los escritores e intelectuales Joan Fuster, Eduardo Galdeano o Jorge Semprún o el legendario músico estadounidense "Pete" Seeger. Los asistentes sienten que ese, ese sí, es su mundo.

La esperanza, el compromiso, los gritos de "libertad y amnistía" (palabras entonces sencillas y sin dobleces), los conciertos y recitales de poesía que desafiaban a la dictadura franquista, el cine iconoclasta y valiente que era pura rebeldía... aquello era un mundo. Utópico y fugaz, pero un mundo. Dénia fue ciudad del cine. Ese es otro anhelo. La pasión cinéfila resurge en la biblioteca. Alfonso Ungría, acompañado de Tino Calvo, de la familia del mítico cine Rosaleda y currante durante muchos años de la industria del cine (hoy magnífico fotoperiodista), presenta su libro "Memorias. Del cine en la Transición" y reflexiona sobre el oficio. El director, vinculado a Dénia y a la Marina Alta, realizó espléndidas series para TVE ("Gatos en el tejado", "Hasta luego, cocodrilo" o "Cervantes") y rodó películas como "Tirarse al monte" (de 1971 y prohibida por la censura franquista), "África" o "El deseo de ser un piel roja". La película que le abrió los ojos y le convenció de que lo suyo era el cine fue "El proceso", de Orson Welles. El realizador, tras la proyección de "Raimon, hoy", confiesa que todavía se emociona cuando escucha los versos de "Veles e vents", el poema de Ausiàs March que el cantautor de Xàtiva hizo canción. "Es una canción de una belleza impresionante". El biopic recogía conciertos esenciales como el de la Facultad de Económicas de 1968 (un trueno de libertad) o los de París (el trueno resonaba en Europa). También se rodó en Dénia (imágenes de los pesqueros entrando a puerto) y en Xàbia (vistas de la bahía desde el cabo de Sant Antoni). Ungría recordó que su primer trabajo para televisión fue para el NO-DO y reflejaba "La vida en los teleclubs". Ese documental fue premiado en el Festival de Bilbao. "Pero cuando volví a Madrid me despidieron. Me dijeron que había llamado Fraga y había preguntado que quién era ese niñato estúpido. Fue mi primer gran premio y mi primer despido", rememora el director. El realizador lamentó que los cines de siempre "desgraciadamente han cerrado. Casi no quedan. Tenían una magia particular". El director, en su libro, evoca su infancia de películas de sesión continua en el cine de su barrio y "las imágenes siempre hipnóticas de gánsteres, indios, vaqueros, Fu-Manchú, marcianos, piratas..." Es mentar el cine y Dénia revive aquellos días en los que fue escenario de grandes películas de Hollywood (las producciones de Samuel Bronston) o en los que bullían sus cines de pueblo y verano. La cultura, eso sí, encuentra otros espacios. "Esta biblioteca es espléndida", afirma Alfonso Ungría. La biblioteca del Carrer Sant Josep (una casa del siglo XIX) se ha convertido en un refugio. Ese mundo, el de los libros y la efervescencia cultural, también sobrevive.