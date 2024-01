Paipay. Hubo un tiempo no muy lejano en el que el urbanismo no era un abanico, sino un ventilador a toda mecha. Los PAI llegaban como un vendaval. Ahora hay un cierto aire de "déjà vu". Vuelven los PAI. El que ahora está sobre el tapete en Xàbia (el tapete es una ladera de les Capsades, la montaña que cierra por el sur el valle agrícola del Pla) no es nuevo. Sus promotores lo presentaron en 2019. Pero chocaba con las reticencias de los técnicos municipales. Cuestionaban la "oportunidad" de seguir engordando el censo de chalés. El PAI colisionó con dos informes desfavorables del arquitecto municipal. Sin embargo, ahora el mismo técnico no es tan contundente. El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, del PP, así lo indicó ayer en el Consell Municipal de Urbanismo (un órgano de participación y consultivo). Explicó que esos terrenos son urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990 y mantienen la misma calificación en el Plan Estructural que todavía no se ha aprobado.

El edil planteó, eso sí, que Xàbia debería abrir el debate sobre las alternativas urbanísticas al "monocultivo de chalés". El PAI abraza 33.000 metros cuadrados y contempla la construcción de entre 20 y 25 chalés. Linda con la urbanización Villa Fenicia. Sus promotores, entre ellos arquitectos y técnicos que lo saben todo de los intríngulis urbanísticos de Xàbia, acudieron al Consell de Urbanismo. El arquitecto Julio Sela, que fue hace años técnico municipal de Xàbia, afirmó que este proyecto urbanístico se sitúa sobre antiguos campos de cultivo abandonados y que en la línea que toca el Camí Cabanes (una carretera que cada vez tiene más tráfico) se crearían parcelas de "tolerancia comercial" donde podrían establecerse comercios y restaurantes. Los promotores explicaron que este PAI podría corregir el efecto indeseado de que se estén abriendo negocios dentro de viveros de plantas al otro lado del vial, en terrenos que son agrícolas. El arquitecto dijo que el PAI contempla ampliar la anchura del Camí Cabanes y da continuidad a la zona verde de la urbanización Villa Fenicia. Afirmó que no hay ningún problema para conectar el futuro residencial a la red de alcantarillado (la depuradora queda muy cerca). Afirmó que este PAI es "la pieza del puzle" que falta en una ladera de montaña "urbanísticamente consolidada". Los promotores aseguraron que los propietarios son de Xàbia y tienen los terrenos por herencias. Recordaron que en su día cedieron gratuitamente suelo para que se abriera la carretera del Camí Cabanes y no han obtenido ninguna contraprestación. Insistieron en que este PAI no es una barbaridad medioambiental y que ya han previsto que las obras causen la menor huella posible de carbono y que los chalés se atengan a criterios bioclimáticos. Además, desvelaron que tienen informes favorables de la compañía eléctrica y de la empresa municipal de suministro de agua, Amjasa. Está claro que los promotores acudieron al Consell de Urbanismo a describir "las bondades" de un PAI que ahora parece tener el viento a favor.