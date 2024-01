Els castellets han gratat el cel de la Marina Alta. La festa de Sant Antoni a Campell (la Vall de Laguar) ha mostrat el gran nivell tècnic de les muixerangues de la Safor i la Marina Alta. Magnífics castellets encimbellats, alçats per damunt d’una multitud de veïns i visitants. A més d’un repertori muixeranguer ben complet, on la colla de la Safor ha fet una Roscana, un Campanar, una Torreta i un Pi de quatre, també han representat dos balls de bastons.

La colla de la Marina Alta, que prepara una temporada molt ambiciosa, ha representat un total de huit muixerangues, algunes de tres alçades com la Senieta, dues campanes i una Campana oberta, on ha participat tota la xicalla, i ja en les rondes d'actuació, han fet una Roscana, un Remat d'Alta, una Torreta i un Pi de quatre. Per primera vegada a la història de la colla verda, en una primera actuació de temporada, han realitzat quatre figures de quatre alçades, cosa que presagia la gran temporada que els espera.

En acabar l'actuació, han ballat la Polka d'Ours com a acte de germanor entre les dues colles veïnes.