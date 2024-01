L'Ajuntament de Dénia s'ha sumat a la iniciativa "Estellés als pobles", de la qual ja formen part 40 municipis valencians i les universitats públiques de València, Alacant i Jaume I de Castelló, per a recordar, amb diverses activitats culturals i de llarg a llarg de la geografia valenciana, la celebració en 2024 del centenari del naixement del poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellés (1924-1993), principal renovador de la poesia valenciana contemporània.

A Dénia Hores de vidres mòlts i de sal salpassada. Amb un pessic de vidres li done gust al brou. Amb un pessic de sal allargue la bugada. Ama, hi ha foc? A l'altra casa han mort un porc. Tres en ratlla, tres en ratlla, Tereseta, no m'hi faces la punyeta. Ous, ous, que demà és dijous. Pic i pala. Busca tu qui t'ha pegat! D'ahí, d'ahí, teuladí.

Ahir es va presentar oficialment aquesta plataforma a la ciutat de naixement de l'escriptor. Al llarg d'enguany, "Estellés als pobles" treballarà per quadrar una programació que òmpliga els pobles i ciutats d'activitats de tot tipus, com concerts, obres de teatre, dansa, lectures i recitals, audiovisuals o exposicions, dedicades a la difusió de la figura i l'obra del poeta. Cada ajuntament i universitat tindran autonomia per a desenvolupar les programacions que consideren i que aniran anunciant-se els propers mesos.

La vinculació de Dénia amb Estellés transcendeix la simple admiració per les seues creacions literàries, ja que entre les seues obres hi ha "A Dénia", inclòs al poemari Mural del País Valencià III.

La seua extensa producció, dedicada també a la gastronomia i els plaers de la taula, ha animat Dénia, Ciutat Creativa de la Gastronomia UNESCO, a sumar-se a aquesta commemoració.