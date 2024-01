El Consell de les Dones ha decidit, per unanimitat, homenatjar les primeres locutores de ràdio de Dénia amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones (8 de març). “Són dones pioneres, les primeres locutores de ràdio a Dénia i a la Marina Alta, que van representar la veu del seu gènere en la nostra societat en un context històric difícil, que discorre per la Guerra Civil i el franquisme fins a la Transició”, indica el regidor d’Igualtat i Diversitat, Javier Scotto.

Des de la creació de la primera emissora de ràdio de la ciutat, Radio Dénia, l’any 1933, fins a primeries de la Transició, onze dones van anar obrint camí amb les seues veus a la història, el desenvolupament i la consolidació de la ràdio a la nostra ciutat. Elles són Maria Marsal, Amparo Marsal, Pepita Cabrera, Paquita Ribes, Manolita Marco, Rosita Oltra, Conchita Alemany, Marisa Ferrándiz, Rosa Pastor, Maite Marzá i Ana Albarracín, segons dades extretes de l’article “Els mitjans de comunicació a Dénia: la radiodifusió” que Vicent Balaguer va publicar en el número 12 de la revista Aguaits (any 1996) i del Diccionari de l’audiovisual valencià de la Generalitat Valenciana.

Marisa Ferrándiz i Ana Albarracín, memòria viva d’esta història, personificaran les homenatjades en l’acte que se celebrarà el dia 8 de març al Centre Social.

“Totes estes dones –afirma Scotto- són les primeres que van agafar un micro per a locutar la història de la igualtat en la ràdio. És cert que en molts casos les seues veus s’empraven per a locutar publicitat, activitats o programes feminitzats, però inclús açò va suposar declarar l’ofici de les ones com un ofici també per a dones”.

“Era un temps -afegeix el regidor d’Igualtat i Diversitat- en què les veus de les dones estaven silenciades, motiu pel qual les primeres locutores de ràdio eren la veu de totes elles. Amb la seua veu defensaven la veu del seu gènere, donant pas a les veus actuals de la ràdio, però també a les redactores, tècniques de so, editores o corresponsals. Són les veus que han obert el camí a totes les dones de la ràdio”.

En ser un elenc que abasta quasi un segle d’història, el material disponible sobre les locutores, especialment les de les primeres dècades de ràdio, no és massa profús, per la qual cosa, la Regidoria d’Igualtat i Diversitat agraïx qualsevol aportació d’informació i/o material que contribuïsca a perfilar millor la figura de cada una d’estes dones en l’acte d’homenatge.