Des del dimarts 6 fins al divendres 9 de febrer, Vicent Botella i Soler i Javier López Alós faran presentacions del llibre Per què pensem el que pensem. Manual contra el soroll i la mentida (València, Lletra Impresa) en diverses localitats de la comarca. A les 19 hores, els dies 6 a Dénia (Biblioteca del carrer Sant Josep), 7 a Pedreguer (Casa de la Cultura), 8 a Xàbia (Biblioteca del carrer Major) i 9 a Gata de Gorgos (Biblioteca), es realitzaran les primeres presentacions de l’obra, que acaba d’arribar a les llibreries.

El llibre és el resultat del curs i les xerrades que durant els últims anys els autors han impartit per a associacions, ajuntaments i estudiants de batxillerat: “vam veure que hi havia interès pels temes que tractàvem, tant entre els docents com entre els estudiants, i també per part de les mares i els pares. En realitat, la idea d’escriure el llibre segurament respon a que la gent ens ho preguntava en acabar les xerrades: ‘I tot això no ho escriureu en un llibre?’ ”, reconeix Botella. “I com que no sabem dir que no…”, afegeix López Alós, qui també destaca que el projecte és una aposta per un diàleg sincer entre ciències i humanitats per tal “de comprendre millor la realitat en què vivim”.

Text de la contraportada

"Per què pensem el que pensem? Manual contra el soroll i la mentida" qüestiona la manera que tenim de pensar i sotmet a crítica els nostres processos cognitius en el context actual d’estimulació constant i allau informativa diària. Parteix de la discussió d’un seguit de coneixements procedents de la psicologia, la neurociència i l’economia conductual dels últims quaranta anys per reflexionar sobre els automatismes i els biaixos cognitius que influeixen en el nostre pensament. També s’hi analitzen els fonaments dels prejudicis i dels estereotips, les influències que exerceixen el context i les emocions en les nostres opinions, la nostra relació inevitable amb la incertesa i les dificultats que tenim a l’hora d’accedir a un coneixement veraç i fiable".

Algunes dades sobre els autors

Vicent Botella i Soler (Gata de Gorgos, 1985). Doctor en Física i escriptor. La seua tasca investigadora s'ha centrat en la neurociència computacional i l'estudi de sistemes dinàmics complexos. En l'actualitat treballa com a consultor per a institucions acadèmiques. Com a escriptor alterna poesia, assaig i divulgació científica. El seu poemari més recent és Girar/Caure (Ed. del Buc/Pruna llibres, 2022), guanyador del 39é premi Manuel Rodríguez Martínez-Ciutat d'Alcoi.

Javier López Alós va nàixer a Alacant i ha viscut a Dénia molts anys. És doctor en Filosofia i escriptor. Com a investigador i professor universitari és autor de nombroses publicacions sobre història del pensament polític, entre les quals cal destacar el seu llibre Entre el trono y el escaño. El pen - samiento reaccionario español frente a la Revolución liberal (Congreso de los Diputados, 2011). Després d’una etapa de quatre anys a la Universitat de Leeds (Regne Unit), han tingut un particular impacte els seus llibres Crítica de la razón precaria. La vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario (2019), amb el qual va guanyar el “Premio Catarata de Ensayo”, traduïda al francès per MkF éditions i El intelectual plebeyo. Vocación y resistencia del pensar alegre (Taugenit, 2021).