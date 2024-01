Aquí, en esta ladera donde en 2020 se reconstruyeron los muros de "pedra seca" (imprescindibles para frenar la erosión tras el devastador incendio de 2016 que devastó 812 hectáreas), un centenar de voluntarios plantó ayer 400 plantones de arbustos autóctonos. La montaña reverdece a medias. No llueve. La llamada "lluvia horizontal" (nieblas que entran del mar) no basta para aplacar la sed de un monte que se ha regenerado bien, pero que ahora sufre una contumaz sequía. La escasez de precipitaciones empieza a notarse en el paisaje. Las pinadas y los matorrales tiene un matiz amarillo que no es propio de esta época del año.

Aquí, en esta ladera, el Centre Excursionista Xàbia y la concejalía de Medio Ambiente realizaron ayer una reforestación con motivo del "Dia de l'Arbre". Los voluntarios de protección civil regaron las especies recién plantadas. Participaron numerosas familias. Los más jóvenes están muy concienciados de la urgencia de preservar las montañas. Las especies que se plantaron fueron palmito, acebuche ("ullastre"), almez ("lledoner"), lentisco y madroño.