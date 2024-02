Un espectador de 57 años que había acudido a la meta de la Vall d'Ebo (hoy acababa allí la etapa reina de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana) ha sufrido un infarto y ha fallecido. El suceso ha causado gran conmoción en este pequeño pueblo de la Marina Alta. El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha informado de que a las 14.40 horas ha recibido el aviso de que había una persona inconsciente en el punto donde estaba previsto que hoy terminara la etapa, en la Vall d'Ebo. Ha enviado al helicóptero medicalizado con base en la provincia de Alicante.

Los servicios médicos de la propia Volta Ciclista han realizado la primera asistencia médica, según ha indicado el CICU. Luego el equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado. El hombre no ha respondido. El facultativo ya no ha podido hacer más que confirmar su fallecimiento. No ha trascendido si este espectador había acudido en bicicleta a ver el final de etapa.

El suceso ha causado una fuerte conmoción en este pequeño municipio. Un día de fiesta se ha teñido de luto. La organización de la Volta Ciclista ha demostrado una enorme sensibilidad. Ha decidido que la etapa terminara unos kilómetros antes, en la cima del Miserat. También ha suspendido la ceremonia de entrega de premios. Se hará mañana en la salida en Bétera.