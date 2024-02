Un varón de 60 años acusado de asesinar de nueve puñaladas a un hombre de 96 años cuya piscina cuidaba en un chalé de Xàbia se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable en el juicio con jurado popular que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el abogado Joan Bertomeu Castelló, consideran que la víctima del crimen era especialmente vulnerable y califican los hechos de asesinato con alevosía y ensañamiento.

El acusado, cuya defensa pide su absolución, ha negado en la primera sesión del juicio su participación en el asesinato, mientras que la empresa de mantenimiento de piscinas y su aseguradora consideran que no deben ser declaradas responsables civiles subsidiarios de los hechos que imputan al exempleado de la mercantil.

Además de la prisión permanente por el delito de asesinato, las acusaciones piden que sea condenado a cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia, ya que también le culpan de sustraer en casa de la víctima un ordenador portátil valorado en 220 euros. Asimismo, solicitan una indemnización de 100.000 euros para cada uno de los tres hijos de la víctima, que vivía sola en el chalé donde le asesinaron.

Hallazgo del cuerpo

El asesinato de Francisco D. fue cometido a última hora de la mañana del 20 de diciembre de 2021 en un chalé de la zona del Montgó en Xàbia pero no se descubrió hasta el día siguiente, cuando un yerno de la víctima descubrió el cuerpo.

Según las acusaciones, el procesado trabajaba para una empresa de limpieza y mantenimiento de piscinas y como disponía de llaves con motivo de su trabajo accedió a la parcela de la casa de la víctima con la intención de robar dinero y bienes al anciano. Para perpetrar el robo acudió con unos guantes de goma y un cuchillo y una vez dentro de la vivienda empezó a buscar en las habitaciones, según el escrito de la Fiscalía y la acusación particular.

Sorprendido

Mientras estaba en una de las habitaciones, siempre según las acusaciones, fue sorprendido por el dueño de la casa y reaccionó asestándole hasta nueve cuchilladas, siete de ellas penetrantes. La víctima sufrió una hemorragia aguda mortal y el asesino huyó de la casa tras robar un ordenador portátil

El acusado ha defendido su inocencia en la primera sesión del juicio. El día del crimen -un lunes- le correspondía realizar el mantenimiento de varias piscinas en una zona de Xàbia alejada del domicilio de la víctima -donde acudía todos los jueves- y ha justificado que su coche fuera grabado cerca de la casa del fallecido porque tuvo que ir a otro chalé cercano.

Sin embargo, en su primera declaración como testigo negó haber estado en la zona y el dueño de la empresa aseguró ayer en la vista oral que ese día no le encargó al acusado que fuera a otras piscinas que no figuraban en el parte de trabajo e indicó que no podía hacer nada sin su beneplácito.

El acusado ha manifestado que llevaba unos cinco años cuidando la piscina de la víctima, a quien ha calificado de una persona respetuosa, que le saludaba amablemente y le preguntaba por su familia cuando se veían.

La impresión de unos guantes que tenía el acusado en una caja de la víctima es una de las pruebas de las acusaciones contra el procesado. El acusado ha afirmado que no eran de sus guantes, que no usaba pese a llevarlos en el coche, y ha indicado que se compraron cuatro pares iguales.

El procesado ha admitido que en el momento de los hechos atravesaba una difícil situación económica y que «no llegaba a fin de mes». Le pedía dinero a su jefe e incluso a algunos clientes, pero ha negado que matara a Francisco de nueve puñaladas. El dueño de la empresa ha precisado en el juicio que el acusado le debía 5.000 euros y que le recriminó que pidiera pequeñas ayudas a los clientes.