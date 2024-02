Aquella visita de los eurodiputados a Parcent en 2006 es historia reciente de la Marina Alta. Se echaban las manos a la cabeza cuando se les explicaba que en esa montaña de cultivos de secano se querían construir 1.800 viviendas. Los vecinos se movilizaron en contra de un PAI que era insostenible por muchas razones (una la falta de recursos hídricos). Finalmente, se rechazó.

A Europa no le gusta ni un pelo que se aprueben PAI a troche y moche. Compromís explora esa vía. Y lo hace a propósito del PAI de 488 viviendas que abraza 406.213 metros cuadrados de la Muntanya Llarga de Llíber, en una ladera que se halla en la entrada desde Benissa al a Vall de Pop (valle de secano y de viñedos y con un histórico déficit de agua).

Compromís ha registrado a través de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, en representación del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, varias preguntas sobre el impacto de este "insostenible" proyecto que promueve la empresa VAPF.

El síndic adjunto de Compromís y portavoz en la Comisión de Asuntos Europeos de las Corts Valencianes, Vicent Marzà, los diputados Gerard Fullana, Paula Espinosa, Maria Josep Calabuig y el diputado provincial Ximo Perles han visitado hoy los límites del PAI. La montaña está vallada y vigilada con cámaras y seguridad privada. Les ha acompañado el portavoz de la plataforma Salvem la Vall, Alessandro Romano Ottolini.

“Se trata de que la máxima institución europea se pronuncie sobre las negativas consecuencias medioambientales provocadas por la decisión unilateral e irregular por parte del ayuntamiento y la empresa constructora, de continuar con la construcción de 488 chalés, a pesar de que hay una orden judicial de paralización de las obras”, ha explicado Vicent Marzà.

“El PP vuelve a hacer de PP con proyectos urbanísticos aberrantes y consecuencias nefastas para el medio ambiente y la gente que vive en la Vall del Pop”, ha precisado el portavoz de Asuntos Europeos de Compromís a las Cortes.

Marzà ha agradecido a la eurodiputada del BNG "su sensibilidad para que haya un pronunciamiento europeo sobre este nuevo despropósito que se está produciendo en el País Valenciano”.

Salvaguardar el patrimonio mediambiental y el paisaje

El escrito plantea tres ejes: si la Comisión Europea considera que el proyecto cumple los requisitos legislativos sobre conservación de hábitats naturales y fauna y flora silvestres; si es coherente con los actuales criterios de protección territorial y medioambiental, y, finalmente, cómo piensa la Comisión salvaguardar los bienes de valor medioambiental y territorial de la región en cuestión.

Los representantes de Compromís han insistido en “las graves consecuencias que puede tener la construcción de los casi 500 chalés en una zona donde, además, estamos sufriendo ya las consecuencias de la sequía y preparándonos para restricciones de uso del agua en la Vall del Pop durante los próximos meses. Imaginaos si estamos así ahora, lo que puede suponer tensionar todavía más nuestros recursos hídricos si se acaban construyendo esa cantidad de chalés con sus respectivas piscinas”.

La diputada Paula Espinosa ha advertido que, “al modelo basado en la construcción y en el ladrillo, que hizo estallar la burbuja de la crisis inmobiliaria, ahora también tenemos que añadirle un nuevo elemento, y es que estamos en emergencia climática. Es una paradoja que en un momento de sequía extrema como la que estamos sufriendo, el Consell de viabilidad a proyectos que contribuirán a incrementar el colapso hídrico que ya sufre la comarca, tal y como han indicado los diferentes informes técnicos”.

Los diputados valencianistas han señalado que las obras se han retomado "cuando hay una paralización cautelar de un juez para hacer el alcantarillado de la supuesta urbanización y estamos haciendo constado a la plataforma ‘Salvamos el Valle’ para que tengan voz también a Europa y conseguimos paralizar definitivamente un nuevo caso de especulación urbanística, falta de respeto y ataque continuado a nuestra tierra”.

Una manifestación convocada para el 18 de febrero

“Hay convocada una manifestación el 18 de febrero a la cual asistirán miembros destacados de Compromís y, además, nuestras alcaldías de los pueblos que conforman el Valle del Pop están luchado política y judicialmente acompañando la plataforma ‘Salvem la Vall”, ha explicado el diputado Gerard Fullana.

El portavoz de la plataforma ‘Salvem la Vall ha señalado: “Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para trasladar a Europa la destrucción prevista por el macro PAI de Llíber. Un llamamiento a toda la sociedad a la movilización. Nos jugamos el futuro de la Vall del Pop.”

Los diputados han insistido en que la evaluación de impacto ambiental está caducada y no puede tener vigencia ya que se realizó hace 30 años y presenta deficiencias metodológicas, no cuenta con participación pública y no garantiza los recursos hídricos para este crecimiento urbanístico. Señalan que el juez consideró todas estas cuestiones para decretar la suspensión cautelar de las obras del colector de aguas residuales. Los valencianistas lamentan que el Ayuntamiento de Llíber y el promotor hagan caso omiso a esta medida y, en lugar de parar las obras, "las aceleran" y permiten que se esté produciendo "un enorme impacto ambiental por el uso de maquinaria pesada, la deforestación y la pérdida de especies vegetales y animales protegidas".