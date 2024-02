El concejal de Cultura, Raúl García de la Reina, la presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Dénia (FEMMICC), Sonia Pérez, y los capitanes moro y cristiano de Dénia 2024, Paco Vengut y Juan Marco, presentaron ayer en el salón de plenos de Dénia el cartel y el programa del "Mig Any" 2024.

Sonia Pérez manifestó que “afrontamos un ejercicio con mucha ilusión ya que en Dénia hay censados 745 festeros, eso es un 20% más que el año pasado, y se debe a la creación de dos filaes de mujeres nuevas, y esto nos hace mucha ilusión porque vamos creciendo año a año”. José Iglesias ha sido el creador del cartel de Mig Any de 2024, “que representa los dos bandos, el moro y el cristiano, el hombre y la mujer, sobre el castillo de Dénia, que es lo importante que tenemos en la ciudad”, ha continuado la presidenta de la FEMMICC.

Tras la presentación del cartel, Sonia Pérez ha expuesto el programa de actos de Mig Any 2024 de Moros y Cristianos que comienza mañana sábado 10 de febrero con la colocación de las banderas en la Torre del Consell del castillo de Dénia. Entre otros actos, está la celebración el domingo 11 de febrero se celebrará por segundo año consecutivo el Mig Any infantil. Entre las actividades se encuentran varias exposiciones, y la conferencia “Felipe III y su legado en Dénia” a cargo de Rosa Seser, archivera municipal, que tendrá lugar el 14 de febrero a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura. Los actos finalizarán el sábado 25 de febrero a las 12.00 horas con el Desfile Oficial de Mig Any y la Retreta fin de fiesta a las 18.00 horas.