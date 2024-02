Obra maldita: Xàbia quiere desatascar el parque de Thiviers, que lleva más de 3 años cerrado

Hay dos obras malditas en Xàbia. Una es la del auditorio. La otra, la del parque de Thiviers. El barrio más populoso del municipio se quedó sin parque hace más de tres años. Permanece cerrado desde el 19 de septiembre de 2021. Ese día la UTE Parque Jávea (formada por Del Valle Informes y Proyectos SL y Emyplan SL) inició la reforma integral. Debía acabarla en seis meses y medio. Se quedó la obra por 379.317 euros. Dio la espantada. Alegó que la crisis había disparado el coste.

Hace ahora un año, el ayuntamiento recibió el aval del Consell Juridic Consultiu para rescindir el contrato. El consistorio se incautó los 12.100 eruos de la fianza que depositó la UTE.

El parque ya era entonces un agujero negro en medio del barrio. Los operarios municipales han tenido que entrar más de una vez a desbrozarlo. El abandono salta a la vista.

La empresa abandonó las obras y el parque quedó sin acabar y patas arriba / A. P. F.

Ahora, por fin, parece que el parque de Thiviers podrá sacudirse su fama de obra maldita. El ayuntamiento ha abierto la convocatoria para contratar a la empresa que acabe las obras. El presupuesto sube a 234.561 euros.

Tres meses para acabar los trabajos

El plazo para acabar los trabajos se ha fijado en tres meses. Pero la licitación también lleva su tiempo. No es de hoy para mañana que pueda entrar la nueva empresa y ponerse manos a la obra. Pero, si no hay contratiempos, las obras podrían terminarse justo antes del verano. El barrio de Thiviers recuperaría un espacio de ocio y disfrute. Tres años largos sin parque son una eternidad. Las familias y los niños y niñas han tenido que buscarse otros lugares de recreo. Un parque no es un capricho. Resulta indispensable para socializar.