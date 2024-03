Las actividades de igualdad y de la mujer centran la semana en la UNED de Dénia

La semana ha dado para mucho en el centro asociado UNED Dénia, que se ha convertido durante unos días en el centro de debate y análisis sobre la situación de la mujer. El centro ha llevado a término distintas actividades programadas dentro de su compromiso social por la igualdad de género que se recoge en la Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 UNED Dénia.

El martes y el miércoles tuvo lugar el X Seminario de Estudiantes, una actividad que inauguraron el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, la directora del centro, Raquel Martí y la coordinadora académica María Ángeles Menéndez. Las ponencias comenzaron con un minuto de silencio por las víctimas del incendio de La Vila Joiosa del domingo, siguiendo el luto oficial decretado por la Generalitat Valenciana.

En el X Seminario de Estudiantes, se expusieron los trabajos de fin de carrera o máster. Esta iniciativa de La UNED Dénia permite al alumnado difundir y dar visibilidad sus investigaciones a toda la comunidad universitaria y al público en general. Algunos de los trabajos han contribuido al estudio transversal sobre la perspectiva de género, como el TFM de Helen Mukoro, quien analizó las consecuencias penales del tráfico de las mujeres y niñas nigerianas en España y su visibilidad en las redes sociales; o el TFM de Begoña Cortés, sobre la perspectiva de género en el derecho deportivo, que contrasta la igualdad formal ante real; y el de Jessica Terol sobre “The Wife’s Lament”. A Cognitive Journey into the Discovery of Its Core Meaning.

La inauguración del seminario de estudiantes / Levante-EMV

Todo el alumnado coincidió en la familiaridad que concede el centro UNED Dénia, ya que las relaciones entre docentes, personal técnico y entorno facilitan la ejecución de estos trabajos de investigación. La concejala de Educación, Melani Ivars, se encargó de clausurar el seminario en la tarde del miércoles, momento en que la directora agradeció la participación del alumnado y público asistente a este seminario que, en su décimo aniversario, ya lleva en su trayectoria varios premios de Buenas Prácticas puestos en marcha por un Centro Asociado.

Nuevas tecnologías y hábitos de lectura

El miércoles, tuvo lugar un conversatorio que centró el debate en las mujeres emprendedoras ante los nuevos retos editoriales y la propiedad intelectual. Tres expertas, analizaron las dificultades de las escritoras y editoras ante las nuevas tecnologías y nuevos hábitos de lectura. Participaron Gisela Giner Rommel, abogada y profesora tutora UNED Dénia; Amparo Guillem Lanuza, abogada y profesora tutora UNED Dénia, y Esther Rodrigo Miralles, fundadora de la biblioteca online Pájaros en la Cabeza. La mesa fue moderada por Samantha Agulles Conte, coordinadora de Extensión Universitaria CA UNED Dénia.

María Gómez Escardo analizó los retos de la conciliación / Levante-EMV

El jueves llegó el turno a la profesora de la UNED, María Gómez Escarda, quien, junto al coordinador de la Agenda 2030 UNED Dénia Ángel Jesús Pérez Sánchez, analizó el reto de la conciliación y la corresponsabilidad laboral de la mujer, en especial la difícil relación entre trabajo y familia y en los casos de las Fuerzas Armadas españolas. La profesora Gómez es socióloga del Departamento de Sociología I de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.

Coeducar en igualdad

Tras esta intensa semana, comenta Raquel Martí, directora de la UNED Dénia, se ha cumplido con éxito una primera parte de la programación prevista, pero todavía nos esperan importantes temas a desarrollar durante el mes de marzo que convertirán al centro asociado de la UNED Dénia en el epicentro de atención informativa de la Marina con la presentación de un importante y respetuoso estudio de investigación comarcal para coeducar en igualdad.