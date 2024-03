Tractorada de Benissa a Dénia: "Los labradores somos imprescindibles en la Marina Alta, pero nos maltratan"

La agricultura de la Marina Alta existe. Sin los labradores se cae el castillo de naipes del turismo. Mantienen el paisaje rural, surten de productos de proximidad a mercados y restaurantes, sus campos son cortafuegos naturales contra los incendios... Pero "nos maltratan", ha denunciado esta mañana Dani Cabrera, agricultor de Benissa del sector de la viña y uno de los organizadores de la tractorada que ha cortado la N-332 en este municipio y que marcha hacia Dénia. Ruge el campo de la Marina Alta. En la tractorada, participan unos 50 tractores.

La tractorada de la Marina Alta, en imágenes / A. P. F.

"Ya tocaba que nosotros también protestáramos. Tenemos el problema de que nuestro trabajo no se valora. Las cosechas las vendemos a precios bajísimos. Y nos inflan a burocracia. Yo paso más tiempo arreglando papeleos que en el campo. Encima, nos llevan más tiesos que a un cirio y luego entra fruta y verdura de otros países que está envenenada de pesticidas", ha señalado Cabrera, que ha pedido a los consumidores que compren producto de proximidad y cultivado en los bancales y huertas de la Marina Alta. "Los consumidores son fundamentales. La forma de ayudarnos es comprando lo que se cultiva aquí".

Los consumidores son fundamentales. La forma de ayudarnos es comprando lo que se cultiva aquí"

Este agricultor ha señalado que hay jóvenes en la Marina Alta que están volviendo a cultivar los bancales de sus abuelos y padres. "Vemos algo de futuro, pero las administraciones deben ayudarnos. En esta comarca, parece que solo existan la construcción y el turismo, pero sin nosotros, sin los labradores, todo se viene abajo. Mantenemos el paisaje rural. La agricultura es un jardín gigante en la comarca".

La naranja, por los suelos

Francesc Reig, otro de los organizadores, ha afirmado que el precio de la naranja en el campo está bajísimo y de ahí que muchos agricultores hayan optado por no recogerla. "La han dejado en el suelo. Lo que no vamos a hacer es regalarla". Ha denunciado también que los asfixian a burocracia. "En esta comarca, además, hemos perdido los almendros por la Xylella y no nos dejan replantarlos. La algarroba la vendíamos el pasado año a 2 euros y ahora está a 30 céntimos. La oliva ha subido, sí, pero lo que no queremos tampoco son estas fluctuaciones y la incertidumbre".

La protesta también la ha secundado Juanvi 'El Palleter', agricultor que tiene una legión de seguidores en las redes sociales. "Somos ya muchos, pero por el camino a Dénia se nos van a unir más. He venido a defender la agricultura de minifundismo de la Marina Alta. El mundo rural también es aquí imprescindible".