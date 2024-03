"No es brecha, sino abismo salarial; no llegamos a fin de mes": los administrativos del hospital de Dénia denuncian su precariedad de sueldos

"Merecemos un sueldo digno". Ya ha pasado un mes de la reversión del departamento de salud de Dénia. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, afirmó que no quería trabajadores de primera y de segunda. Sin embargo, los administrativos del hospital de Dénia afirman que ellos no es que sufran una brecha salarial, sino que lo que hay es "un abismo". Revelan que sus sueldos "apenas sobrepasan el Salario Mínimo Interprofesional" y que no llegan a final de mes. "¡Nosotros nos sentimos trabajadores de cuarta!"

Estos empleados han enviado un escrito al comité de empresa del departamento de salud de Dénia en el que expresan su malestar. Afirman que su sueldo ronda los 17.000 sueldos al año, mientra que los trabajadores de su misma categoría de la conselleria de Sanidad perciben 24.000 euros; los Alzira, 23.000 euros, y los de Torrevieja, también 23.000 euros.

"Se nos paga como administrativo de conselleria, pero se nos deja activo en bolsa para que no podamos activarnos en dicha categoría para optar a una mejora. Se está produciendo un bloqueo en nuestra situación laboral, bloqueo que nos impide desarrollarnos profesionalmente", denuncia este colectivo.

"Agravio comparativo"

Los administrativos afirman que el malestar viene de hace años, pero ahora se ha acrecentado dado que "no vemos interés por mejorar nuestras condiciones laborales" y corregir así "un agravio comparativo".

Advierten que se están cubriendo bajas de administrativos que cobran 17.000 euros al año con profesionales que tienen un sueldo de 24.000. "¿Por qué no se nos trata igual? ¿Por qué no se nos remunera de igual manera?", preguntan estos trabajadores, que señalan que en el resto de categorías del departamento de salud de Dénia también hay brecha salarial respecto a sus compañeros de otras áreas de salud. "Pero, en ningún caso, es tan abismal como la nuestra".

"No llegamos a fin de mes"

Estos empleados piden que se les trate igual que a los profesionales de igual categoría de la conselleria y de otros departametnos. "Tenemos familia, tenemos gastos, trabajamos 40 horas semanales y no llegamos a final de mes. ¿Dónde está el error?", denuncian.