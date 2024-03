El Consell se carga el centro de FP del puerto de Dénia que fomentaba el empleo marítimo y pesquero

No es que Dénia viva de espaldas a su puerto. Lo que ocurre es que la dirección general de Puertos (depende de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio) históricamente le ha dado la espalda a Dénia. Sigue ocurriendo. El alcalde, Vicent Grimalt, la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll (ambos del PSOE), y el vicealcalde, Rafa Carrió (Compromís), han advertido hoy que el nombramiento por parte del presidente del Consell, Carlos Mazón, de la portavoz local del PP, Pepa Font, como comisionada del puerto, no ha mejorado la comunicación entre la ciudad y la dársena, sino al contrario. El alcalde ha denunciado que Pepa Font, al ejercer ese cargo y pasearse por las distintas conselleries, quiere convertirse en una especie de "alcaldesa en la sombra".

El caso es que un proyecto que debía conectar la ciudad con el puerto y otorgar uso público a un terreno de 6.000 metros cuadrados de la dársena está condenado a naufragar. El Ayuntamiento de Dénia y el Govern del Botànic apostaron por el centro de formación profesional "Gent de Mar". Se construiría en la dársena y fomentaría el empleo marítimo y pesquero. El alcalde ha insistido en que la propia conselleria de Educación les indicaba que un centro integral de estas características (para 570 alumnos y centrado en los oficios del mar) debía estar en la fachada marítima. El proyecto se incluyó en el Pla Edificant. Las obras subían a 9,2 millones de euros. La concejala de Territorio ha insistido hoy en que significaba "recuperar un espacio de uso público en un puerto que ha sufrido una progresiva privatización".

El gobierno de Dénia no es que dé el proyecto por perdido del todo. Pero ya admite que el Consell no está por la labor. Y el alcalde lamenta que la comisionada Pepa Font base su rechazo en el argumento subjetivo de que "a ella no le gustaba".

"Gent de mar" encalla. Encalla en los despachos. Maria Josep Ripoll ha afirmado que el ayuntamiento ha hecho su trabajo y ha redactado la memoria y justificado la construcción de este centro integral y su ubicación en el puerto. "El trabajo está hecho. Pero ahora Puertos nos trata como si fuéramos una empresa privada y nos pide documentación propia de una actividad lucrativa", ha revelado la edl, que también ha dicho que la conselleria les exige el proyecto, cuya redacción sube a 249.000 euros. "No nos vamos a gastar este dinero para que luego lo rechacen".

Un plan B

La concejala de Territorio y el vicealcalde han avanzado que el gobierno local ya está trabajando en un "plan B". Eso significa que se está buscando otros terrenos (los dotacionales educativos están muy definidos en el Plan Estructural).

El alcalde, Ripoll y Rafa Carrió se reunieron ayer con la comisionada del Puerto. Querían saber cómo estaban todas las reivindicaciones que el pasado 4 de enero le trasladaron. Todas esas peticiones revelan que hay una 'frontera' parece que insalvable entre la ciudad y el puerto.

El alcalde ha enumerado algunas: urgente dragado, creación de una rampa pública de varada, cesión por 30 años de la antigua lonja, ahora convertida en Museu del Mar, o la reparación de las deficiencias en el alumbrado público. Grimalt ha lamentado que no se haya respondido a nada.

Mientras, el vicealcalde ha pedido que se reactive el "espacio puerto-ciudad", que es un ente de participación en el que están todos los agentes implicados en el puerto. Ha insistido en que es mejor dar voz a todos y hacer transparente la gestión del puerto que no dejar que la que lleve la voz cantante sea la comisionada (cargo que Mazón creó el pasado mes de enero).

Preocupados por el colegio Raquel Payá

El alcalde también ha expresado su preocupación por el futuro de otro proyecto del Pla Edificant, el de construcción del nuevo colegio de educación especial Raquel Payá. El ayuntamiento pidió un incremento de presupuesto de 2 millones de euros. Ha ocurrido también en otros pueblos. La inflación ha obligado a revisar los proyectos. La conselleria de Educación no dice ni mu. "Confío en la palabra del presidente Mazón. Cuando estuvo en Dénia, se comprometió a que se construiría", ha recordado Grimalt, que ha recalcado que es urgente que este proyecto salga adelante: "Los alumnos están en unas condiciones lamentables desde hace tiempo". El alcalde también ha señalado que esta escuela es de ámbito comarcal.