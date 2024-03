"Glorioso" triunfo de Centro en Dénia: la falla infantil de la "germanor" toca el cielo

La fraternidad tiene premio en Dénia. El lema de la falla infantil del distrito Centro es "Germans". Ese monumento ha logrado el primer premio de la sección especial. Lo ha creado el artista Juan Carlos Díaz Morató. Es un canto a la "germanor". Ese mensaje de que todos somos iguales y hermanos y de que todos vamos de la mano ha persuadido al jurado que, claro está, también ha valorado (y mucho) el estupendo acabado técnico de esta falla. "Germans" también se ha llevado el premio "Manuel Marco" al ingenio y gracia.

La falla infantil "Germans" del distrito Centro de Dénia / A. P. F.

Centro revalida así el primer premio infantil que ya conquistó el pasado año. "Estamos contentísimos", ha afirmado la fallera mayor infantil de esta falla, Marta Rovira. El presidente, Daniel Pamies, un niño que es todo desparpajo, ha explicado lo que sentía haciendo una defensa de la "germanor" y la deportividad fallera. "No me lo esperaba. Mi padre me ha dicho que viniese con la mentalidad de lograr el cuarto premio y que, a partir de ahí, todo lo que llegara sería alegría". Es un consejo de diez. "Conseguir el primer premio ha sido glorioso", ha proclamado Daniel. Él y Marta se han abrazado con los presidentes y falleras de las otras fallas. Oeste ha logrado el segundo premio. Baix la Mar ha quedado tercera. París Pedrera ha sido cuarta.

Los representantes de Centro tras salir al balcón y festejar el premio con los falleros de su comisión / A. P. F.

Mientras, en la sección primera la falla ganadora ha sido la de Diana. Se ha impuesto a Campaments, que se ha llevado el premio "Tomàs Chiner" al ingenio y gracia.

Superdomingo fallero en Dénia

Dénia bulle en su superdomingo fallero. La fallera mayor infantil, Candela Marco, ha entregado los galardones. Ha calado el mensaje de fraternidad de Centro. Hay una sana rivalidad y, por encima de todo, está la "germanor" fallera de Dénia.

El distrito Centro aspira a revalidar el doblete del año pasado. La cosa está reñida. Los monumentos de las fallas de especial son magníficos.