Amulets a Madina Daniya -Dénia- (segles XI-XII). Arqueologia i creences, ritus i devocions dels musulmans a Al-Andalus

Els darrers anys han florit i floreixen en la bibliografia estudis al voltant d’una sèrie de peces arqueològiques que atesten i ens endinsen en el mon de les creences dels musulmans al temps d’Al-Andalus, fins a la conquesta de Jaume I (segle XIII), i dels mudèjars i moriscos que habitaren el nostre territori fins a la seua expulsió, l’any 1609. És el món de les matrius o motlles de fondre, entre d’altres, medalles i làmines amb escriptures àrabs i d’aquestos productes metàl·lics fosos en plom, argent, llautó, etc.

No oblidem que l’anàlisi de les fonts ha estat una de les línies de recerca; en concret, de les peregrinacions a marabouts i a sepultures de Santons. Sobre aquest aspecte, el recent llibre publicat Despoblats moriscos valencians, ofereix uns interessant síntesis de Francisco Franco Sánchez sobre els camins de peregrinatge a la tomba / mesquita de Sidi Bono, des d’un ample territori, on és també la ciutat de Dénia, fins a un indret muntanyenc de la Vall de Guadalest.

Centrem-nos, però, en els objectes arqueològics, que és el nostre ofici i objectiu.

Les excavacions arqueològiques esdevingudes al Raval Gran de Madīna Dāniya entre els anys 1989 i 2022 ens han ofert dos motlles lítics de fondre peces metàl·liques que, tot i haver estat descoberts reutilitzats com a material de construcció en les fàbriques de les cases, com a pedra de paret, atesten que, a més de vivendes i d’arquitectures en re-ús d’aquestes pels artesans del vidre, hi havien assentats artesans metal·lúrgics.

Un d’aquests objectes fou publicat l’any 2000 en l’article “Daniya –Dénia-. Un port i una ciutat andalusina al voltant de l’any mil i escaig”, en l’obra El Cid. Mite i realitat. És una de les parts d’un motlle bivalve, tallat en pedra dura. Presenta les empremtes en negatiu de dos amulets penjants (amb anses o anelles), a més, altres aplics monetiformes.

Motlle de Dénia (Gisbert, 2000). / J. A. Gisbert

Un d’ells amb inscripció en àrab. En un article recent, Carme Barceló transcriu aquest epígraf, esculpit curosament amb punxó o burí:

“en el nom de Deu, el Clement, el Misericordiós !Deu em basta. Es un protector excel·lent! Té als benaventurats Deu, l’Altíssim, al Savi”.

Texts amb cites de l’Alcorà o al·lusions al seu contingut.

És un motlle per a fondre aquestes peces en plom o, potser, en argent. En el recent estudi, “Moldes de Al-Andalus. Arquetipos y grafías”, Carmen Barceló llegeix i desvetlla el nom de l’artesà que signa la seua execució:

“´amal ´Abd al-Malik”.

El Museu Arqueològic de Dénia ingressà, l’any 1995, una làmina de plom semblant al de la matriu amb inscripció, descoberta casualment a una cova de Castelló de la Plana. Carme Barceló, l’any 2019, publicà un complet catàleg de làmines de plom amb inscripció àrab descobertes, en la seua majoria a la província de Castelló.

Motlle de Dénia (Gisbert, 2016) / J. A. Gisbert

L’any 2016, en l’article “La mar de Dénia i d’Eivissa als segles XI i XII. Singladures de comerç, de devocions i de saviesa”, publicat en l’obra Com si el llamp de sol fos el rostre de Mugahid, que commemorava els mil·lenari de la integració de les Illes Balears a la taifa de Dénia, publicàrem una altra matriu de motlle, que en aquest cas pertany al nus d’un portallànties, amb una tipologia que relacionarem amb altre descobert a Madīna Ilbira.

Dues peces que pertanyen a la col·lecció del Museu Arqueològic de Dénia. La institució compta amb altres peces, que ara deixem en l’ombratge. Provinents de les cases del Raval gran i de la Medina, ens adonen del seu interès com a evidències de devocions.

Recentment, hem assistit a Barcelona, al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a la inauguració d’una exposició temporal, Passió d’Antic, que celebra d’ingrés d’una important col·lecció privada al fons de la institució: la Donació Esteve Estival. Hem format part d’un elenc de professionals que hem col·laborat en la redacció de fitxes de les peces de cronologia andalusina.

Inauguració de l’exposició Passió d’Antic, el 2024. / J. A. Gisbert

Destaca un amulet d’una figura femenina seient sobre trona o baldaquí. Una peça certament excepcional, de la qual hi han troballes puntuals a Al-Àndalus i el Magrib. Recents i clàssiques publicacions donen fe d’un ventall d’interpretacions que van des del seu vincle amb la deesses femenines ancestrals, apotropaiques, protectores de la fertilitat, amb precedents notables entre les deesses Tanit o Venus, fins a la seua consideració com a imatge d’una dona amb adornaments sobre una sella; un probable atretzo amb vincle a una cerimònia de noces; la imatge de la núvia.

Representació femenina sobre seient o trona. Museu d'Arqueologia de Catalunya / J. A. Gisbert

Sigui el que sigui, són testimonis de creences i de com aquestos icones acrediten la seua presència, màgica o no, en la cultura popular del univers andalusí i magrebí. Hi ha molt encara per descobrir, però aquestes petjades la veritat és que ens ofereixen un fresc alè certament gratificant.

En aquesta mostra de Barcelona hi ha un preciós conjunt d’amulets de plom, així com de caixetes o lipsanoteques amb inscripció d’eulògies i sures de l’Alcorà.

Aquestos amulets, tal com la làmina amb inscripció de la matriu o motlle de Dénia, compten amb anelles per a penjar. El catàleg ofereix un total de 87 fitxes descriptives, de les quals col·laborem amb 12.

La transcripció i traduccions de les epigrafies són força interessants. Els amulets, de plom, compten amb inscripcions: eulògies als els noms de Deu –Allah-. Alguns talismans són de forma plana amb inscripció i anses o anells per a penjar i altres caixetes o lipsanoteques amb inscripció. Entre les inscripcions: Allah no té company, o No hi ha més Deu que Allah.

Aquest objectes, que els propietaris portarien penjats al si, són símbols de devoció i podrien procurar als propietaris protecció i favors.

Carme Barceló és immersa de diverses publicacions al voltant dels amulets amb inscripcions i dels motlles per a fondre metalls andalusins. Són i seran escaients per a sistematitzar aquestos testimonis i productes, ben presents en l’arqueologia de Madīna Dāniya i a les col·leccions del Museu.

Entre els objectes estudiats de la col·lecció de Barcelona, hi ha un didal de talabarder (els de Dénia foren objecte de publicació recent), o instruments quirúrgics andalusins, alguns d’ells semblants als presents en les col·leccions del Museu Arqueològic de Dénia. O peces excepcionals com el penjoll de guarniment de cavall amb forma de mitja lluna.