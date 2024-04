Multitudinària i intensa: la gran Setmana Santa d'Ondara

Ondara ha viscut una Setmana Santa multitudinària i que ha comptat amb actes tots els dies (menys la processó del Dilluns Sant que es va suspendre per pluja). Enguany, la Setmana Santa ondarenca ha comptat amb actes propis tradicionals com és l’Encontre del Diumenge de Pasqua; també el Cant dels Dolors, o la representació de la Passió, amb un miler d’espectadors; i processons multitudinàries com la del Divendres Sant. A la Setmana Santa d’Ondara han participat les set Confraries del poble: Confraria de la Soledat, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria del Sepulcre, Confraria de la Pietat i Confraria de Jesús Natzarè.

Totes les processons, excepte la del dilluns sant, suspesa per la pluja, s'han pogut celebrar / Levante-EMV

Els actes de Setmana Santa van començar amb el Cant dels Dolors, que es va celebrar del 16 al 22 de març a l’església parroquial de Santa Anna, amb septenari del Cant dels Dolors: una interpretació coral que es va realitzar cada vesprada fins al 22 de març, dia en què el septenari arribà al seu punt àlgid amb la interpretació final de l’Himne a la Mare de Déu de la Soledat. Es tracta d’una estimada i solemne obra del compositor ondarenc Gonzalo Ortolà Marí (1899-1962) el qual creà les composicions el 1924 -precisament un any després del decret pontifici de juny de 1923 del Papa Pius XI que declarava canònicament a la Verge de la Soledat com a patrona d’Ondara-. Des d’aleshores, els Dolors d’Ondara han estat una arrelada manifestació de com una composició d’inspiració religiosa ha assolit reconeixement popular i artístic a través del tradicional septenari que precedeix la Setmana Santa ondarenca. A més, cal recordar des de l’Ajuntament d’Ondara es va iniciar en 2023 l’expedient per protegir els Dolors com a Bé Immaterial.

Han participat set confradies / Levante-EMV

El dissabte 23 de març es va representar amb el màxim detall, magnífics escenaris i vestuari, i amb unes creïbles interpretacions, la Passió d’Ondara. Enguany 2024 es complia el 30 Aniversari de la representació per primera vegada de La Passió pels carrers d’Ondara, i la participació del públic va arribar a màxims històrics de prop d’un miler de persones. Molts veïns d’Ondara, i també d’altres punts de la comarca, van poder gaudir d’aquest emblemàtic espectacle que va comptar amb l’actuació d’unes 80 persones de totes les edats, i que va estar organitzat conjuntament per l’Associació La Passió d’Ondara, la Parròquia Santa Anna, la Junta Central de Confraries i el col·lectiu Júniors M.D, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara.

La música de Setmana Santa sempre conmou / Levante-EMV

L’endemà, el diumenge 24 de març, l’edifici del Prado d’Ondara va acollir la missa del Diumenge de Rams. El Diumenge de Rams va tindre lloc la Celebració de l’Entrada Triomfal de Jesucrist a Jerusalem, amb concentració de fidels i confraries a l’Ermita del Santíssim Crist de l’Agonia per a la benedicció dels Rams i les Palmes, i la Processó de les Palmes fins al recinte del Prado, on es va celebrar la Santa missa.

La processó del Sant Enterrament

De nou, la Setmana Santa d’Ondara va comptar actes i processons tots els dies, menys el dilluns Sant que es va suspendre la Processó per les pluges. Si que es van celebrar les Processons d’Ondara del Dimarts, Dimecres i Divendres Sant; entre elles va destacar especialment la Processó del Sant Enterrament, que es va celebrar el Divendres Sant, dia 29 de març, amb eixida des del Convent; a la qual van assistir centenars de persones de tota la Marina Alta. Per a culminar els actes, Diumenge passat 31 de març, Diumenge de Pasqua, es va celebrar a la Plaça Major un dels actes destacats i propis de la Setmana Santa d’Ondara, com és l’Encontre, (Encontre del Ressuscitat amb sa Mare) que va concloure amb el tir de coets.