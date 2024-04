El riego de jardines y la Semana Santa disparan en marzo el consumo de agua en Xàbia a los 16 millones de litros al día

Los dueños de los chalés no quieren ver sus jardines mustios. No llueve. La sequía es extrema. Y el riego de los jardines dispara el suministro del agua en Xàbia. Esto ha provocado que el pasado mes de marzo se desbocara el consumo de agua. También ha influido que este año la Semana Santa y la Pascua llegaran en marzo. El consumo diario se ha ido a los 16 millones de litros (en concreto, 16.052 metros cúbicos). Es un suministro mucho más alto que el de este mismo mes en los últimos años, cuando el consumo se situaba entre los 10.500 y los 13.000 metros cúbicos.

Así las cosas, esta primavera sin apenas lluvias en la Marina Alta confirma que urge concienciar y lanzar campañas de ahorro de agua. La sequía aprieta. Xàbia cuenta con una desaladora que puede producir al día 28.000 m3 de agua potable. La alcaldesa, Rosa Cardona, insistió ayer en que el municipio tiene "el agua garantizada para este verano". La munícipe recalcó que hay que estar tranquilos, pero sin tirar cohetes. Dijo que el mensaje de cerrar el grifo (y la manguera de riego y de llenar piscinas) debe calar en todos los hogares.

El Observatorio del Agua de Xàbia se reunió ayer en la planta desaladora. El gerente de la empresa municipal de suministro de agua (Amjasa), Josep Lluís Henarejos, señaló que el municipio ha hecho los deberes y ha logrado reducir de forma notable las fugas y averías de la red de abastecimiento. Ahora mismo la red tiene un rendimiento del 80 %. Esa mayor eficiencia se ve clara en verano. El pico de consumo del pasado año se dio el 4 de agosto. Se llegó a los 26.600 metros cúbicos. Ahí se incluían los 1.500 m3 que se enviaban cada día al consorcio de Teulada Moraira y el Poble Nou de Benitatxell. 26,6 millones de litros es mucha agua. Pero queda lejos de los 35 millones que se inyectaban en la red en los veranos de hace años. Entonces se perdía mucha agua. La red (600 kilómetros de tuberías) tenía tramos muy viejos y había reventones cada dos por tres.

Así es la gran fábrica de agua de Xàbia y la Marina Alta / A. Padilla

La desaladora de Xàbia se ha convertido en la pieza clave en el rompecabezas del suministro hídrico de la Marina Alta. Pero, de momento, no hay infraestructuras para que Amjasa pueda vender agua a norte y sur de la comarca. Envía agua al consorcio de Teulada Moraira y Benitatxell. El Consorcio de Aguas de la Marina Alta, organismo que hasta ahora no había dado un palo al agua y que depende de la Diputación de Alicante, ha aprobado el proyecto de 3,2 millones de euros para construir la tubería del futuro trasvase de la desaladora al sur de la Marina Alta (Teulada Moraira, Benitatxell, Senija o Benissa). Otra obra pendiente es la de la tubería de retorno hacía Gata y Pedreguer. Ya hay una conducción, la que lleva a Xàbia el caudal que se extrae de los pozos que este municipio tiene en Pedreguer. La de retorno permitiría que el líquido de la desaladora (agua del manantial inagotable del Mediterráneo) remontara comarca arriba.

El gerente de Amjasa señaló sobre un plano de la Marina Alta dónde está el "gran pantano" comarcal. En el plano hay una mancha azul, la del mar Mediterráneo, y es ese el infinito recurso del que dispone un territorio que siempre ha dependido absolutamente de los pozos, acuíferos y aguas subterráneas. Aquí no hay embalses.

Xàbia, al vuelo / Alfons Padilla

Xàbia será solidaria. Lo recalcó la alcaldesa. Pero en el Observatorio del Agua también quedó claro que Xàbia no será la hermanita de la caridad hídrica. Rosa Cardona matizó ese concepto de la solidaridad hídrica. "Cuando tengamos garantizados los recursos para nuestro pueblo, venderemos el agua que nos sobre".

La Xàbia de los chalés y jardines: el pico de consumo a las 3.15 horas de la madrugada

En la reunión, se desveló cómo funciona por zonas el consumo de agua en Xàbia, un pueblo de urbanismo muy disperso y donde hay miles de chalés con jardín y piscina. En los barrios del casco urbano, el puerto y la playa del Arenal, el pico diario de consumo se da por la mañana. Por la noche, los vecinos duermen y no abren el grifo. En cambio, en la zona sur, la de los chalés del Portitxol, el Tossalet o Balcón al Mar, se da un fenómeno curiosísimo. El consumo se dispara por las noches. Triplica el de las áreas urbanas. Este pasado mes de marzo, el pico de gasto de agua se dio a las 3.15 horas de la madrugada. No es que, al caer la noche, salgan los vampiros del agua. Lo que ocurre es que a esas horas nocturas se riegan los jardines de los chalés. Los aspersores empiezan a rociar el césped. A estos propietarios no les duele pagar elevadas facturas de agua. Lo que quieren es que sus jardines estén exuberantes. Y ahora, en un periodo ya prolongado de extrema sequía, cuando no llueve ni gota, eso de tener jardines verdes y húmedos es un contrasentido.