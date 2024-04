Concierto solidario de la Banda Jove y Petit Arts en Xàbia

El próximo martes día 30 de abril la Banda Jove del Centre Artístic Musical y Petit Arts ofrecerán un concierto solidario a beneficio de la asociación Aspanion de apoyo a los niños con cáncer.

El concierto será en la carpa de la Plaza de la Constitución, las entradas cuestan 3 euros y ya se pueden adquirir en la oficina de Turismo del pueblo, la tienda ‘De Cuero’ (plaza de la iglesia) y el mismo día del concierto, minutos antes del comienzo.

El libreto de este concierto solidario consta de dos partes, una primera parte en la que la Banda Jove interpretará la obra ‘Around the World in 80 days’: Europe, India, America, Egypt, China, Back to England, bajo de la dirección de Miriam Llerena. Mientras, Petit Arts intepretará las piezas siguientes ‘Tinc una barca molt vella’, ‘Siyahamba’, ‘Eh Soom Boo Kawaya’, ‘Banaha’ y ‘Cubanita’, con la dirección de Antonio Caselles y Carme Català.

Posteriormente los dos grupos musicales juntos interpretarán ‘Un conte musical’ y ‘Lluna Mediterrània’, con el acompañamiento al piano de Pablo Martín y Silvia Ferrer.

Donación de sangre el 24 de abril

Las citas solidarias comienzan la próxima semana, con la jornada de donación de sangre. Será el 24 de abril organizada por la Comissió de Jesús Nazareno, las concejalías de Fiestas y Sanidad, y el Centro de Transfusiones de Alicante.

El personal del Centro de Transfusiones estará desde las 17:00 horas hasta las 20:30 en el Centre de Salud de Xàbia. A todos los asistentes se les hará entrega tras la donación del llibret de festes. Para donar sangre los requisitos son: Tener entre 18 y 65 años, +de 50 kilos, no acudir en ayunas.

Y por último, el día 28 la Noche de Sainetes con la participación del grupo Valentes i Positives, formado por mujeres de la Marina Alta que han superado el cáncer, “A mi no m’agrada criticar” y “Mortes de fam”. Además, participará la monologuista local, Pepa Ferraro. Las entradas se venderán a partir de las 17.00 en la carpa instalada en plaza de la Constitución, donde se interpretará a partir de las 19.00 horas.