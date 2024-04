Ars Nova de Xàbia reprèn la seua activitat amb el seu Festival Coral i el Rèquiem de J. Rutter

El dissabte 27 d’abril a les 20:30 hores, a l’Església de Sant Bertomeu de Xàbia, tindrà lloc la XXII edició del Festival Coral Ars Nova, cita que ja forma part ineludible del teixit cultural de la localitat, i que enguany s’emmarca en la campanya ‘Encontres’ de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana. Per a aquest esdeveniment, comptaran amb dues agrupacions corals. Per una part, la Coral Ars Armonium d’Oriola; d’altra banda l’agrupació infantil i juvenil Cor Carmesina de Gandia. El punt comú el trobarem en el repertori, destinat a la música sacra en la seua majoria, però vist des dels diferents prismes que ens donarà la idiosincràsia de cadascuna de les corals.

Per una part, la Coral Ars Armonium d’Oriola naix en 2015, quan es reuneixen un grup de cantants per a la recuperació i gravació de la sarsuela Los pastores de Belén de Federico Rogel. Des d’aleshores, el grup forma part de l’Associació Cultural ACAMDO i interpreta un ampli i variat repertori, i alhora compromès amb el llegat i tradició musical, que els ha portat a actuar en grans auditoris com el Palau de les Arts de València o l’ADDA d’Alacant. En 2018 la coral obté el segon premi del VII Certamen Coral Villa Redován de Música Sacra. La seua directora és Susanna Vardanyan, cantant lírica i directora coral nascuda a Armènia i amb una àmplia trajectòria musical. Algunes peces que podrem escoltar són els números 1 i 2 del Stabat Mater de Josef Rheinberger, l’O Crux de Ginés Pérez de la Parra o l’Ave Verum de Karl Jenkins.

Quant al Cor Carmesina de Gandia, naix com un projecte comú de Pilar Gimenez i Vicent Cogollos per tal d’oferir un lloc d’encontre per als joves, una alternativa cultural basada en el cant. Comença a formar-se en setembre de 2018, tot i que es presenta oficialment el gener de 2020 en un concert benèfic per al Preventori Infantil. Des d’aleshores, els seus membres aprenen a escoltar, cantar a diferents veus, prenen consciència del seu cos i respiració, i com no, coneixen els valors de pertànyer a un col·lectiu. Podrem escoltar alguns números de la B.S.O. de Les choristes, Mare de Marco Ferretti, o l’Ave Maria de Perosi.

Tancarà el concert l’Ars Nova, de la mà del seu mestre, Rubén Penadés, i que ens presentarà aquesta ocasió un repertori sota el títol Mirem al món. Es tracta de música religiosa, però gira al voltant de la celebració a la vida. D’una banda s’interpretaran uns fragments del Rèquiem de John Rutter, compositor que plasma en la seua música la seua creença en un món millor. Del mateix Rutter, també s’interpretaran les peces: As de bridegroom to his chosen i Look at the world, dues peces que amb les seues lletres i harmonies parlen de la vida, de l’estima i d’apreciar allò que es té. Aquesta música convida a reflexionar, a deixar de banda els odis, l’egoisme i les enveges que moltes vegades inunden el nostre present, donar-li verdadera importància a gaudir de les xicotetes coses, valorar el que ens envolta, voler i ser volgut.

Concert a Banyeres de Mariola

A més a més, l’endemà Ars Nova s’enfronta a la interpretació completa del Rèquiem de John Rutter a la localitat de Banyeres de Mariola, convidats per la Societat Musical en els actes de commemoració del seu 50é aniversari. És per això que l’Ars Nova i l’ensemble instrumental de la societat musical s’uneixen sota les batutes dels mestres Rubén Penadés i Enrique Alborch, director de la societat, i ens ofereixen aquest concert de gran envergadura. El concert tindrà lloc el diumenge 28 d’abril a l’Església Mare de Déu de la Misericòrdia a les 19:00h i s'emmarca en les XLIV Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi.

Concert solidari

També cal destacar l’actuació que té previst realitzar el Petit Ars, cor infantil de l’agrupació, el dimarts 30 d’abril a les 19:30h en la plaça de la Constitució de Xàbia en el Concert Benèfic organitzat per la Comissió de Festes en honor a Jesús Natzaré i que serà junt amb la Banda Jove del Centre Artístic Musical. El concert ens donarà una volta al món a través de la música, i ambdues agrupacions interpretaran Un Conte Enredat, obra pedagògica del mestre Alborch. La recaptació es destinarà a Aspanion Xiquets amb Càncer.