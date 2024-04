El gobierno de Xàbia rechaza la moción contra el cierre de la Escuela Oficial de Idiomas

El gobierno de Xàbia (PP, CpJ y Vox) tumbó en el pleno de anoche la moción que presentaron PSPV y Compromís contra el cierre de la sección local de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). La portavoz valencianista, Carme Català, recordó que la sección de Xàbia se creó hace 20 años y ha garantizado una enseñanza de calidad y "fundamental para acceder a puestos de trabajo" y para mejorar los currículums. "Un centenar de alumnos tendrá que desplazarse a Dénia y eso si allí hay plaza", expuso Català, que subrayó que el ayuntamiento "debe seguir velando por que Xàbia sea una ciudad educadora".

La concejala de Educación, Mavi Pérez, aseguró que la sección de Xàbia no desaparece del todo. Dijo que los recortes "son el resultado de la poca demanda y asistencia" a las clases. Sostuvo que la inspección educativa ha acudido a clases en las que había solo dos alumnos. Afirmó que las clases de inglés se mantienen y las de francés pasarán a ser semipresenciales, es decir, que un día a la semana los alumnos tendrán sesión online y el otro deberán ir a Dénia. Recordó que las clases de alemán ya se habían suprimido en la sección de Xàbia por la escasa matrícula. "Es triste, pero no había demanda".

El gobierno de Xàbia se resigna a los recortes en la EOI. La portavoz de Compromís lamentó que no se defienda esta enseñanza de calidad. "El ayuntamiento debería promover el estudio de idiomas". Comentó que ella conocía a alumnos de alemán que quisieron seguir estudiando tras suprimirse las clases en Xàbia. "Se desplazaban a Dénia dos veces de semana y se organizaban para ir en el mismo coche y compartir gastos, pero, al final, tuvieron que abandonar los estudios". Català insistió en que el ayuntamiento debe "proteger y fomentar" esta enseñanza y no cruzarse de brazos y aceptar sin rechistar los recortes anunciados por la conselleria de Educación.

Mientras el pleno de Xàbia rechazaba la moción contra los recortes en la Escuela Oficial de Idiomas, el de Dénia, donde gobiernan PSPV y Compromís, sí que exigió a la conselleria que mantuviera las plazas y cursos. Ese acuerdo supone defender también la continuidad de la sección de Xàbia, ya que depende de la EOI de Dénia y, si allí se salvan las 390 plazas que Educación pretende eliminar (120 alumnos de español para extranjeros se quedarían sin clase), los cursos en Xàbia no sufrirían el tijeretazo.

Discrepancias en el pacto de gobierno

El gobierno de Xàbia hizo aquí piña. Sin embargo, sí le saltaron las costuras ideológicas en otra moción de PSPV y Compromís que solicita que se retire el proyecto de ley que regula la "libertad educativa" al tratarse de "una propuesta sin criterios pedagógicos y perjudicial para la enseñanza de lenguas del alumnado valenciano". La moción salió adelante. El pleno de Xàbia exige que se retire esa proposición de Ley registrada por PP y Vox en las Corts.

CpJ, el partido de la concejala de Educación, Mavi Pérez, se desmarcó de sus socios. Sus dos ediles se abstuvieron. Eso hizo posible que se aprobara la moción contra la mal llamada "libertad educativa". Socialistas y Compromís sumaron diez votos frente a los nueve de PP y Vox.