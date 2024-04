El servicio de Hospitalización a Domicilio no llega a la Vall de Laguar

La Vall de Laguar ha enviado un escrito a la conselleria de Sanidad para reclamarle que el hospital de Dénia preste en este municipio el servicio de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD). Es una alternativa asistencial que permite atender a los pacientes en sus casas. La UHD realiza cuidados paliativos y atiende a enfermos crónicos complejos, pluripatológicos, postquirúrgicos con alta precoz hospitalaria y procesos agudos.

Este servicio viene prestándose por el Hospital de Dénia desde hace al menos 15 años. La Vall de Laguar -junto con otros municipios del interior de la comarca como Castell de Castells, la Vall d'Ebo y la Vall de Gallinera- ha sido excluido sin ninguna justificación. Desde el ayuntamiento advierten de que no prestar el servicio de UHD en el municipio supone "un acto arbitrario y de discriminación". De ahí que el consistori haya presentado varias reclamaciones a la conselleria de Sanidad y a la anterior concesionaria de la gestión sanitaria en la comarca, Marina Salud. No han recibido nunca respuesta. La conselleria le pasaba la pelota a Marina Salud y la empresa no contestaba.

El ayuntamiento ya presentó en diciembre de 2018 una reclamación ante el Síndic de Greuges. En el expediente figuraba el argumento de la conselleria. Sostuvo que no se prestaba el servicio ya que la Vall de Laguar está a más de 30 minutos del hospital de Dénia. El Síndic le dio la razón al consistorio. Sin embargo, la conselleria no movió ficha.

«Ahora que el Hospital de Dénia ha vuelto a ser de gestión pública es el momento de que se acabe con la discriminación que venimos sufriendo», ha manifestado el alcalde de la Vall de Laguar, Juan Carlos Mengual. «Somos un pueblo que está en el ámbito rural y tanto la Ley de Sanidad de la Generalitat, la Ley contra el despoblación y equilibrio territorial como la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana establecen que no puede haber ninguna discriminación por cuestiones territoriales y que los habitantes de los pueblos del área rural deben tener acceso a los mismos servicios que los habitantes del resto del territorio», ha recalcado el alcalde.

"Sin justificación"

«La Vall de Laguar sufrimos una situación de discriminación porque no estamos más lejos del hospital que pueblos como Parcent, Murla y Benigembla, como se demuestra en el acta notarial que pidió el anterior alcalde. Esto es arbitrariedad de la conselleria, dado que situaciones idénticas son tratadas de forma diferente. Además, en la Marina Baixa todos los pueblos reciben el servicio de la UHD, pueblos que están hasta a 45 minutos de su hospital, como Benifato, Confrides o el Abdet. Estamos discriminados respecto a otros pueblos vecinos y discriminados respecto a comarcas vecinas», ha advertido el munícipe. "No se puede justificar esta situación que estamos sufriendo y ya es hora de que nuestros vecinos dejen de estar discriminados».