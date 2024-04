Xàbia hace a la fuerza gratuitos sus prestigiosos cursos de música al tramitar tarde la tasa

El diapasón le ha fallado al gobierno de Xàbia (PP, CpJ y Vox). No ha llegado a tiempo de aprobar la tasa de los prestigiosos cursos de Música a l'Estiu, festival que ahora cumple 38 años. El portavoz socialista, José Chulvi, ya avisó en el pleno extraordinario y urgente del pasado 14 de marzo, convocado precisamente para iniciar la tramitación de esa tasa, que el gobierno local había calculado mal y que no había forma de llegar a tiempo. Y eso ha pasado. En el pleno de anoche, Chulvi señaló que los cursos comienzan hoy viernes y la ordenanza que regula la tasa no está aprobada. La concejala de Cultura, Mavi Pérez, asintió. No hay tasa. Dijo que la para salir del paso se había optado por que las clases fueran gratuitas.

Los cursos son de instrumentos de viento metal y los imparte el quinteto Spanish Brass. Tenían un precio de 75 euros y de 45 si se asistía de oyente. Los alumnos reservaban plaza. El conservatorio profesional de música de Xàbia les debía comunicar cuándo tenían que hacer el pago. Ahora suena la flauta: los preinscritos no tendrán que pagar nada.

El portavoz del PSPV preguntó que quién había tomado la decisión de que los cursos fueran gratuitos. Lamentó que esa opción se haya tomado a salto de mata y sin que esté avalada por ningún informe municipal. "Estos cursos no son gratis por voluntad política, sino por incapacidad", denunció Chulvi.

La concejala de Cultura señaló que desde el conservatorio se ha llamado a los preinscritos y se les ha comunicado que no tenían que abonar nada.

"Discriminación"

Tanto Chulvi como la portavoz de Compromís, Carme Català, alertaron de que, al improvisar sobre la marcha, se está "discriminando" a los alumnos que no se habían preinscrito dado que no podían pagar los 75 o 45 euros del precio de los cursos.