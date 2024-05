El lloc i els jocs: Dénia enceta la campanya "En Valencià" de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

El lloc i els jocs. Jocs de paraules i jocs de carrer. "En valencià" arriba al rovell, al cor de Dénia, al carrer Marqués de Campo. El valencià fa niu en el cor de la ciutat de Maria Ibars, de l'escriptora de l'Any 2024, autora dels "Poemes de Penyamar" o de les novel·les "Vides planes" i "L'últim serf". Dénia viu, juga i estima en valencià.

La Ruta 2024 de la campanya “En valencià” per al foment de l’ús del valencià i la difusió de les Oficines de Promoció del Valencià que promou l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) s’ha encetat hui a Dénia. La capital de la Marina Alta ha sigut la població escollida per a començar esta edició “en homenatge a Maria Ibars, Escriptora de l’Any 2024”, ha assenyalat la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó.

Cantó, acompanyada pel vicealcalde i regidor de Normalització Lingüística, Rafa Carrió, el regidor de Cultura, Raül García de la Reina, i altres membres de la corporació municipal, ha visitat este matí el carrer Marqués de Campo, on s’han desenvolupat les activitats que conformen la campanya.

El vicealcalde i regidor de Normalització Lingüística encerta el gentilici de Xàbia: xabienca i xabienc / A. P. F.

Es tracta de propostes lúdiques, dirigides al públic escolar i a la ciutadania en general, que busquen acostar la llengua al veïnat d’una manera divertida i engrescadora, amb sopes de lletres; busca de gentilicis i topònims valencians amb les “paraules amb imant”; el repte de la roda del “Passa paraula” i una partida d’Scrabble en un tauler gegant desplegat en terra que posa a prova la perícia amb el valencià de les persones participants. Tot, mentre sonava als altaveus el rap titulat Comença, interpretat per Aina Koda. Una invitació per a animar la joventut a parlar en valencià, ja que es tracta “d’un segment de la població clau per al futur de la llengua”, en paraules de Cantó.

L'alumnat juga amb les paraules / A. P. F.

El vicealcalde i regidor de Normalització Lingüística, Rafa Carrió, ha agraït a l’AVL que encete la campanya “En valencià” a la nostra ciutat, des d’on comença un recorregut per vint-i-cinc poblacions de tot el territori fins al 22 de maig. Carrió ha ressaltat la importància de fomentar l’ús de la llengua valenciana, “especialment entre les persones nouvingudes”, així com la tasca “importantíssima” que realitzen en este sentit les Oficines de Promoció del Valencià (AVIVA).

Alumnes que han participat aquest matí en les activitats / A. P. F.

El regidor ha recordat que des de l’oficina de Dénia s’ha contactat amb els col·legis i instituts de la ciutat per a convidar-los a participar hui en la campanya. En les primeres hores de l’activitat, l’han visitada alumnat del col·legi Maristas i de l’IES Maria Ibars.

Dénia, protagonista de l’Any Maria Ibars

La presidenta de l’AVL ha volgut aprofitar la conjuntura per a anunciar que “Dénia serà la protagonista absoluta de l’Any Maria Ibars”, acollint fites importants de la programació d’actes que ha dissenyat l’Acadèmia. Així, serà al Centre d’Art l’Estació de Dénia on s’inaugure, el 18 d’octubre, l’exposició fixa sobre l’escriptora, amb material inèdit cedit per a l’ocasió pel seu gendre, el pintor Enrique Pastor de Velasco.

El divertit "passa paraula" / A. P. F.

La figura de Maria Ibars també serà reconeguda en el Dénia Festival de les Humanitats que se celebra del 24 al 26 d’octubre pròxims, protagonitzant una taula redona el primer dia.