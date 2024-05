Pego sale a la calle contra los PAI que le quitan el agua a "la agricultura que se muere de sed y a los arrozales que se secan"

Decir que ese modelo de los PAI que salen de debajo de las piedras, de la construcción sin fin de chalés de lujo y del alquiler turístico que tensiona el mercado inmobiliario y expulsa a los jóvenes y las familias (los precios están por las nubes) hace agua no es, desde luego, apropiado. Agua no hace, sino que la consume a manta. Así lo han denunciado hoy el presidente de Pego Viu, Nèstor Portes, y Tomàs Llopis, quien ha leído el manifiesto de la protesta convocada en Pego "en defensa del agua y en contra de los PAI y los nuevos campos de golf". Esa expresión de hacer agua, es decir, ser insostenible y estar abocado al fracaso, parece del todo inoportuna en un momento de emergencia climática y de dramática sequía. No hay agua. El paisaje muestra los estragos del estrés hídrico.

Unas 300 personas han participado esta tarde en la concentración en Pego. Si hace años, cuando se construía a troche y moche en la Marina Alta (antes de la crisis inmobiliaria), ya surgieron colectivos en defensa del territorio, ahora el otro preciado bien que se quiere salvar es el agua. La protesta la ha convocado Pego Viu y la han secundado 15 colectivos. Han firmado el manifiesto Salvem la Vall (se opone al PAI de 488 chalés de lujo en Llíber), Acció Ecologista Agró Marina Baixa, CAECV, la Colla la Carrasca de Alcoi, Rentonar, Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat, Callosa Sostenible, Espai Veïnal de Pego, Ebo Viu, Plataforma no a la MAT Comarques de Castelló, la Unió Llauradora y Ramadera, la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera, Adensva y la Plataforma País Valencià per un tren públic, social i sostenible.

Pancartas desplegadas durante la concentración / A. P. F.

El manifiesto lo ha leído el escritor Tomàs Llopis. Ha insistido en que ahora "se están resucitando" PAI de antes de la burbuja inmobiliaria. Ha recordado que en Pego se están tramitando el del Golf, de 1.300 casas, y el de Penya Roja, de 2.500. "Mientras tanto, no hay agua para los bancales y cada vez se sube más el recibo del suministro", ha denunciado. Ha afirmado que "la agricultura se muere de sed" y los arrozales de la Marjal de Pego se secan. Ha insistido en que mantener ese modelo "nos condena a la pobreza más profunda".

Participantes en la protesta / A. P. F.

"La realidad es que en nuestra comarca falta agua", ha advertido Llopis, al tiempo que incidía en que no se puede cerrar los ojos ante el cambio climático. Ha pedido "valentía y determinación" para salvar los campos y evitar que la escasa agua se gaste en regar campos de golf y llenar las piscinas de los nuevos chalés. Ha lamentado que parece que no se ha aprendido nada de la crisis inmobiliaria ni de la pandemia, que demostró que los agricultores también eran trabajadores esenciales y que en sus manos estaba el futuro y la salud.

Tomàs Llopis ha leído el manifiesto / A. P. F.

Mientras, el presidente de Pego Viu ha recalcado que los vecinos deben "alzar la voz" contra el uso del agua para alimentar el urbanismo especulativo. "Por supuesto que no estamos en contra del turismo, pero queremos un turismo sostenible. Hacer aquí campos de golf no es sensato. Muchas personas que vienen de fuera alucinan cuando ven que se riegan. Afirman que en sus países hay campos de golf y se mantienen con la lluvia".

"Hechos consumados"

Nèstor Portes ha avanzado que se van a convocar más protestas contra los PAI y en defensa del agua. Ha afirmado que están dispuestos a llevar esta lucha hasta las instituciones europeas. "Les sorprenderá que programas urbanísticos de miles de chalés se resuciten ahora". Ha denunciado también el urbanismo de "hechos consumados", y ha precisado que no se puede dar vía libre ambientalmente a un PAI justificándolo en que hay viales abiertos y "el destrozo ya se ha llevado a cabo".