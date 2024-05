La sanidad "low cost" de la Marina Alta: colapso en urgencias, falta de médicos y barracones

De la gestión privada a la sanidad pública "low cost". La reversión del departamento de salud de Dénia, el hecho que volviera a ser público tras 15 años de gestión de la mercantil Marina Salud, fue calificada por alcaldes, sindicatos y vecinos de la Marina Alta como un hito histórico. Por fin, se recuperaba el modelo netamente público. Cien días después el departamento sigue arrastrando grandes carencias. La principal, la falta de médicos. Las urgencias del hospital de Dénia están saturadas y hay pacientes que esperan a ser atendidos incluso más de 7 horas. Mientras, Marina Salud ha dejado pendientes dos obras básicas, la de construcción del segundo centro de salud de Dénia y la de la ampliación del centro de salud de Calp. En estos municipios, al igual que en Xàbia, en Semana Santa y en verano, se abren consultorios auxiliares que están en barracones.

Compromís atribuye a que al Consell de PP y Vox le pilló con el pie cambiado la reversión que ahora la situación de la sanidad en la Marina Alta sea "desesperada". "No estaba en su agenda", ha asegurado hoy el portavoz valencianista de sanidad en las Corts, Carles Esteve, quien ha denunciado que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no ha cumplido su compromiso de que este proceso sería "tranquilo". "Ha ocurrido todo lo contrario". Esteve ha denunciado que el Consell ha optado por una reversión "low cost". Ha recordado que los 1.500 profesionales de la Marina Alta siguen sin que se equiparen sus derechos laborales con los de otros departamentos y que, además, se están viviendo situaciones de sanitarios que no llegan a fin de mes ya que por "un error informático" solo perciben el salario base mondo y lirondo. No están cobrando las guardias. "Hay profesionales que han estado años sufriendo a Marina Salud y ahora tienen que pedir créditos para salir adelante", ha dicho Esteve.

Los diputados de Compromís, reunidos con el comité de empresa del departamento de salud de Dénia / Levante-EMV

Y luego está la saturación de las Urgencias del hospital. Algunos pacientes esperan incluso más de 7 horas hasta que son atendidos. No hay médicos. Están en cuadro. "Este hospital debería ser de referencia y, sin embargo, no quiere venir nadie", ha denunciado Esteve, que ha pedido al conseller saber el plan de refuerzos previsto para este verano. "Puede ser muy complicado", ha advertido.

El diputado de Compromís también ha denunciado el colapso en la atención primaria. Ha asegurado que los vecinos piden cita para ver a su médico de cabecera y se les está dando para dentro de tres y cuatro semanas. "Eso no pasó ni siquiera durante pandemia".

Centros de salud pendientes

Mientras, el también diputado valencianista Gerard Fullana ha asegurado que la dotación de la conselleria en la Marina Alta es "tres y cuatro veces menor que en otras comarcas". La concejala de Compromís en Dénia María José García ha descrito la situación comarcal de la sanidad como "desesperada". Ella y el edil valencianista de Calp y diputado en Alicante Ximo Perles han recordado las dos obras que Marina Salud dejó pendientes en sus pueblos. Sin segundo centro de salud en Dénia y sin la ampliación del centro de salud en Calp, infraestructuras que Ximo Perles ha recordado que son necesarias desde hace 20 años, en verano en la playa de la Fossa de Calp y en les Marines de Dénia (también en el Arenal de Xàbia) se abren consultorios auxiliares que están en barracones. Los plenos de Calp y Dénia aprobarán mociones para exigir a la conselleria de Sanidad que construya estas infraestructuras y le pase la factura a Marina Salud.

Los responsables de Compromís ha visitado los barracones sanitarios de Calp y luego han ido al hospital de Dénia, donde se han reunido con el comité de empresa.