Xàbia inicia el proceso de implantación de los ODS en las políticas municipales

El Ayuntamiento de Xàbia ha iniciado el proceso de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda Urbana Española en las políticas municipales durante los próximos años, un proceso en el que cuenta con el apoyo técnico del centro asociado de la Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 de la Uned de Dénia.

Durante este miércoles el salón de plenos ha acogido un acto del proyecto “Her voice, her power, our future!, Women leading the way to sustainability”, que lidera la propia Uned de Dénia junto a otras 8 ciudades de Polonia, Rumanía, Letonia, Italia, Eslovenia, Ucrania, Francia y España, con dos objetivos por un lado aumentar la participación de las mujeres en la vida cívica y en la creación de políticas locales verdes y sostenibles, y por otro, contribuir a la localización de la Agenda Urbana, la Nueva Iniciativa Bauhaus Europea y el Pacto Verde Europeo.

Específicamente este proyecto trabaja en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la Red de Ciudades; fomentar la inclusión y la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad, en línea con los valores de la UE, así como promover la sensibilización y el conocimiento de los derechos de la ciudadanía de la UE, con énfasis en la perspectiva de género y la inclusión social, entre otros.

Desde la Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 de la UNED han elaborado el “Plan Integral ODS Xàbia” que traza las líneas en las que tiene que trabajar el conjunto del Ayuntamiento para adaptar las políticas a la Agenda Urbana Española y a los ODS de la ONU.

En el acto la primera teniente de alcalde, Mavi Pérez, ha remarcado que este plan “se convierte en la guía que va a tener el gobierno local para los próximos años” y ha comentado que vamos a “alinear todas las acciones y planes estratégicos con los ODS y sus metas”.

Pérez ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno “en materia de igualdad y sostenibilidad” y ha indicado que “seguimos adoptando las medidas necesarias para que nuestro municipio sea más sostenible y resiliente, promoviendo la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como el cuidado de nuestro entorno”.