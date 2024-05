Ondara i el "Grand Prix": obertes les inscripcions per a assitir de públic al programa

Des que es va anunciar que Ondara seria una de les poblacions participants en el programa de RTVE Grand Prix de l'estiu 2024, moltes persones han mostrat el seu interès a assistir com a públic a la gravació del programa. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament d'Ondara s'ha facilitat uns dies i horaris perquè els interessats puguen inscriure's. Seran el divendres 17, dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22 de maig, en l'Espai Jove d'Ondara. L'horari d'inscripció serà de 9 a 15 i de 16 a 20 hores, a excepció del dimecres que serà de 9 a 14 hores. Podran inscriure's per a acudir com a públic totes aquelles persones que siguen majors d'edat i empadronades a Ondara.

Per motius de confidencialitat, la inscripció s'haurà de realitzar de manera presencial en l'Espai Jove; i en eixe moment s'informarà del dia i horari de gravació del programa, que serà durant el mes de maig, entre setmana. En el cas de superar el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig que marcarà l'ordre de la llista del públic en funció de la primera lletra del primer cognom.