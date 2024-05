Ven «excluyente» el plan de empleo de Xàbia al exigir para todas las plazas carné de conducir

Posibles beneficiarios del plan de empleo social de Xàbia, un programa de inserción laboral y de ayuda a las familias más vulnerables que se convoca anualmente en el municipio, se han puesto en contacto con este diario y han traslado su malestar al no poder presentarse. Afirman que se han cambiado las bases respecto a otros años y que el plan social que debe disolver barreras y facilitar un contrato incluye un requisito «excluyente».

Precisan que, mientras que en las anteriores convocatorias no se exigía el carné de conducir para los puestos de peón, ahora se pide para las 42 plazas que se ofertan (ocho oficiales, dieciséis peones, cuatro operarios de limpieza y catorce conserjes, vigilantes o controladores de espacios públicos). El plazo para presentar las solicitudes comenzó el pasado 29 de abril.

Los posibles beneficiarios que no podrán presentarse al no tener carné de conducir insisten en que suelen ser las personas más vulnerables las que no se han podido pagar la autoescuela y los trámites para sacarse el permiso de coche. Advierten de que este requisito va en contra de la naturaleza de un plan social que promueve la inclusión laboral de los beneficiarios. También señalan que hay vecinos que han llegado de otros países que no han podido todavía convalidar en España el carné de coche.

Un término municipal muy extenso

Este diario ha preguntado al ayuntamiento por este cambio de criterio. La respuesta es que el término municipal es muy extenso y estos trabajadores harán «multitud de tareas». El consistorio considera que los operarios de las brigadas del plan de empleo social no pueden depender de los empleados municipales para desplazarse a los distintos puntos donde realizan su trabajo.