Pleno de Ondara: "¿Por qué el Consell quiere hacer una corrida de toros con muerte en un pueblo que rechaza el maltrato animal?"

Entre la espada y la pared. Susto o muerte. "Artimaña toricida" (genial expresión que utilizó el crítico Joaquín Vidal) de la conselleria de Cultura de Vicente Barrera (Vox) para forzar a Ondara a acoger una corrida de toros "con muerte". Los concejales de Ondara votaron anoche con un nudo en el estómago la cesión al Consell de su plaza de toros, la "Joia Levantina", para una corrida de novillos con picadores que tendrá lugar el 7 de septiembre. El "festejo" será con estocadas y muerte, lo que no ocurre en esta plaza desde 2008. La votación dejó claro que el ayuntamiento cede el coso a regañadientes y para evitar que sus concejales acaben denunciados e imputados. Compromís y PP se abstuvieron (los populares, en la oposición en Ondara, tampoco apoyan la corrida). Mientras, el alcalde, el socialista José Ramiro, y otros tres ediles del PSOE votaron a favor por imperativo legal. El alcalde dijo que ejercían un voto responsable. "La plaza tiene uso público y no podemos denegar su cesión por motivos ideológicos. La tauromaquia no está prohibida en este país, ojalá lo estuviera", sostuvo Ramiro.

El alcalde sugirió incluso que la conselleria de Barrera ha buscado provocar. "Hay pueblos gobernados por el PP que tienen plaza, ¿por qué no han ido allí?", preguntó en voz alta. En Ondara, gobiernan PSOE y Compromís. Ramiro recordó que desde 2015 no se autoriza en el municipio ni el "bou embolat" ni el "bou encaixonat". Y lanzó la pregunta de por qué el Consell quiere hacer "una corrida con muerte" en un pueblo que "rechaza el maltrato animal".

El munícipe recordó que, tras la petición del Consell, pidió un informe jurídico para buscar la vía de evitar que las corridas volvieran a Ondara. Ese informe fue un jarro de agua fría. No había escapatoria. La plaza es pública y la lidia es legal.

Mientras, la concejala de Cultura, Àngels Grimalt, de Compromís, advirtió que "estamos con las manos atadas". Llamó a las vecinas y vecinos de Ondara a organizarse y manifestarse contra la tauromaquia. Dijo que ya se está creando una asociación local contra la muerte de los toros. Además, el 6 de junio se ha convocado una concentración contra las corridas de toros.

El PP, también en contra: "La petición es de Vox"

Incluso los populares expresaron su disgusto por la corrida. Su portavoz, Álex Hernández, precisó que la petición la hace la vicepresidencia del Consell y la conselleria de Cultura, "que es de Vox y no del PP". "Personalmente, estoy en contra, pero en Ondara también se hacen entradas de toros que sufren al trasladarlos en pleno julio en camiones, que luego tienen que correr por las calles y que acaban en una plaza donde hay 3.000 personas. Eso también es maltrato animal", expuso Hernández.

La concejala de Cultura dijo que hay que ir "paso a paso" hasta lograr que Ondara suprima estos festejos. "Sí, en Compromís, también creemos que es maltrato animal, pero no podemos eliminarlos de golpe". La concejala de Cultura advirtió que el pleno de anoche marcaba "un punto de inflexión" y, a partir de ahora, la sociedad local expresará con más fuerza su rechazo a los festejos taurinos.

La plaza de toros se ha convertido en los últimos años en un gran espacio comarcal de cultura. Acoge conciertos, representaciones de teatro, festivales escolares o presentaciones de libros. Y se llena. El último acto multitudinario fue la Europarty de apoyo a Nebulossa que tuvo lugar la noche de Eurovisión.