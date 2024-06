Calp se queda sin su último e histórico horno

«Mis hijos me obligaron a parar. Y menos mal, ya que yo ya no tengo salud. Este oficio es muy sacrificado, pero también te recompensa». Y tanto. No hay nada más sagrado que el pan. El lenguaje del pueblo lo confirma. «Ganarse el pan» significa salir adelante. Calp se ha quedado ayuno de pan de verdad. Su último horno tradicional, el Forn María, cerró tras la Pascua. Paca y Pascual, el matrimonio que ha llevado este horno centenario (antes fue Forn Noelia y antes Forn Vicentica) durante los últimos 19 años, han aguantado todo lo que han podido y más. Pascual se jubila en agosto. Empezó a trabajar a los 13 años y ahora, a punto de cumplir 65, ya se ha ganado de sobra un descanso. En enero, cuando Levante-EMV ya habló con Paca, que es de Gata, y Pascual, que es de Pedreguer, quienes habían colocado en la puerta del Forn María el cartel de «se traspasa», ambos confiaban en que alguien con verdadera vocación de panadero cogiera el negocio y siguiera horneando el pan saludable y de masa madre que aquí compraban los vecinos de Calp.

«Nosotros no teníamos clientes, sino amigos. La gente de Calp nos ha tratado maravillosamente. Venían y compraban el pan, cocas o dulces y hablaban con nosotros. Un horno tradicional es un espacio esencial en un pueblo; es un espacio de socialización», conviene Pascual. Pero encontrar relevo es complicado. «Yo sigo confiando. Ver el horno cerrado nos duele. Fátima, que trabajaba con nosotros y que es la personal ideal, tiene interés y ojalá pueda dar el paso. Por nuestra parte, le queremos dar todas las facilidades con el traspaso. Si ella encuentra a un buen panadero, yo estoy dispuesto a estar cinco meses o lo que haga falta para enseñarle bien el oficio», afirma Pascual. Desde luego, da pena pasar por la calle Llibertat y encontrar el horno cerrado. Los vecinos lo echan muchísimo de menos. Ahora, cuando les preguntas donde compran el pan, dicen que en el supermercado y que añoran la miga esponjosa y la corteza crujiente del pan del Forn María.

La felicidad de los escolares

Pascual afirma que ahora está mucho mejor de salud, que él no daba más de sí. Pero también admite que el oficio de panadero le llenaba. Recuerda con muchísima emoción el último día, antes de Pascua, que los escolares del colegio Oltà fueron al horno y él les enseñó a amasar el pan y a hornearlo. Cada uno se llevó a casa la hogaza y la pizza que habían elaborado. «Se les veía muy felices. Es una profesión muy bonita. Disfrute muchísimo viendo la ilusión con la que hacían sus panes. Y fue muy especial dado que ya sabía que iba a cerrar el horno».

También afirma que esta última Pascua los vecinos se llevaban las monas como churros (es un decir). Sabían que esas monas tan mullidas y deliciosas no las iban a volver a comer. «Vendimos muchísimas. Fue muy gratificante para nosotros despedirnos de esa forma». Pascual habla desde el corazón cuando afirma que la mejor forma de demostrarles el cariño era precisamente esa, que los clientes que, en realidad, son amigos les encargaran y compraran esos dulces típicos. «Lo recuerdo y me emociono».