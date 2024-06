El festival Suncine llega a Xàbia

La I Semana del Medi Ambient de Xàbia incluye en su programación este jueves y viernes la proyección de una selección de cortometrajes relacionados con el medio ambiente que se han escogido de la mano del festival SunCine, uno de los certámenes más importantes del panorama nacional.

El Suncine se celebra en Barcelona, cumple ahora 30 ediciones e invita en cada edición a reflexionar desde el séptimo arte sobre el gran reto de la emergencia climática. De esta forma, se proyectarán en la Casa de Cultura, los siguientes cortos: Operación pacífico (Chile, Alejandra Araya, 2023); Voces del agua (Argentina, Juan Fernández Gebauer, 2023); The Tras Cycle (Portugal, Camera with no name, The Trash Traveler); Mujeres de la tierra (Brasil, Oriane Laurie Marie Descout, 2023); Mammi al volanti (Italia, Giulio Tonincelli, Paolo Fossati, 2023) y Gran estreno (USA, An Tran, 2023).

El cartel del festival internacional de cine de medio ambiente / Levante-EMV

Además, en la planta desaladora, (Senia Vella s/n) se podrá visitar hasta el 17 de junio la exposición “Movilidad sostenible, inclusiva y segura” organizada junto con el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana. La muestra consiste en un repaso por la movilidad a lo largo de la historia de la humanidad, a través de ocho bloques temáticos: ¿Qué es la movilidad?; Medios de transporte; Movilidad urbana; Desplazamientos: Movilidad en cifras; Impactos generados por la movilidad; Movilidad sostenible, inclusiva y segura; Acciones individuales y colectivas; y, por último, Movilidad y género.

Talleres que conciencian

Por otra parte, el sábado día 8 de junio, los niños y niñas serán los grandes protagonistas con unos talleres en la explanada del puerto de Xàbia de 10 a 13 horas, de la mano de la empresa responsable de la recogida de la basura, Tetma. Talleres de juegos de cartón interactivos, carrera de escobas o de pintura, entre otros para enseñarles que hay que reciclar desde casa y ellos tienen que enseñar a sus padres que si separamos bien los residuos ganamos todos.

El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, ha explicado que el día 5 los ganadores de los primeros premios de Medi Ambient de Xàbia recibirán un trofeo muy especial realizado por Miguel Ángel Miguel, el jardinero virtuoso que con su sierra mecánica modela esculturas de animales en la madera.