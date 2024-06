Una pasión por la montaña que nació hace 48 años en un viaje por la autopista de regreso a Xàbia

La historia es conocida. Dos amigos de Xàbia regresaban en coche de Barcelona y pararon a dos autoestopistas. En ese viaje por la aburridísma autopista, símbolo del veloz progreso, surgió la pasión por las serenas montañas. Los autoestopistas pertenecían a un club de montaña. Relataron con entusiasmo sus experiencias. Y los dos amigos pensaron que en Xàbia debía crearse una asociación de esa naturaleza. Así nació en 1976 el Centre Excursionista de Xàbia (CEX).

Integrantes del Centre Excursionista Xàbia junto a la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona / A. P. F.

Han pasado 48 años y el CEX ha recorrido montañas de aquí y allá (una de sus expediciones coronó, por ejemplo, el Kilimanjaro). El amor por las montañas se demuestra andando. La Escoleta de Muntanya del CEX es una cantera de jóvenes enamorados de la naturaleza y concienciados con el medio ambiente. "Nuestro principal cometido es el de inculcar el respeto por el entorno natural. Es lo primero que hacemos. Cuidamos las montañas. Cuando hacemos excursiones siempre evitamos acudir a terrenos que han sufrido incendios y donde hay peligro de erosión, a zonas en regeneración o a espacios de nidificación de aves. Eso se lo transmitimos también a los jóvenes", destacó ayer Rafa Serra, presidente del CEX.

Rafa recogió el reconocimiento extraordinario de los primeros Premis del Medi Ambient de Xàbia. Se lo entregó la alcaldesa, Rosa Cardona, quien explicó que estos galardones significan un compromiso por preservar la riqueza y diversidad natural de Xàbia. Habló de la importancia de la posidonia oceánica y aseguró que el municipio va a seguir avanzando en depuración de agua y en completar la red de alcantarillado. "No podemos contaminar el subsuelo", dijo la alcaldesa, que pidió que no se siguieran arrojando toallitas higiénicas a los retretes (colapsan la red de saneamiento y acaban en el mar). "Y ahora mismo lo que más miedo me da es la salinización de los acuíferos del Pla", advirtió Cardona, que subrayó que urge mejorar la depuración del agua (implantar el tratamiento terciario) y poder usar esos recursos para riego de jardines públicos y privados y para la agricultura.

A Xàbia la sequía no le quita de momento el sueño. Su desaladora le garantiza el agua potable. Pero no hay que derrochar agua ni vaciar y llenar piscinas ni regar a manta los jardines. La jardinería tiene un impacto directo en la naturaleza y el paisaje. Las plantas invasoras se expanden. Las primeras urbanizaciones de Xàbia impusieron los jardines con césped y frondosos setos. Hay que cambiar a la fuerza.

Jan, que sostiene el premio, junto a los trabajadores de Bio Jardín Sostenible / A. P. F.

Jardines vivos y no meramente estéticos

El otro galardón de estos primeros Premis del Medi Ambiente de Xàbia fue para la empresa Bio Jardín Sostenible. Jan Van Eijle, su responsable, lo tiene claro. "Nuestros jardines son de murta, arborcers (madroños), llidoners y arbustos autóctonos. Apostamos por jardines vivos y no meramente estéticos", afirmó este emprendedor que tiene a su cargo a 13 trabajadores y que junto a Edu Fernández ha vinculado los nuevos jardines a la apicultura y la miel. De hecho, Miel del Montgó es otra de las facetas de este negocio que se inspira precisamente en el parque natural del Montgó. Jan recordó que esta montaña atesora más de 600 especies de flora y es el lugar de Europa con mayor diversidad botánica. Los jardines sostenibles que sobreviven con poco riego y en los que echa raíces la vegetación autóctona bullen de vida. Los insectos polinizadores son esenciales en esa nueva jardinería sensata y arraigada en el territorio.