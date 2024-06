Ondara "fa rogle" contra la "corrida de toros con muerte" impuesta por el conseller y extorero Barrera

Frente al "ruedo de sangre" el "rogle" del diálogo. Los vecinos de Ondara han empezado a organizarse para expresar su rechazo a la "corrida de toros con muerte" que ha impuesto la conselleria de Cultura que dirige el extorero Vicente Barrera. Unas treinta personas se reunieron ayer en la Casa de Cultura convocadas por los concejales de Compromís Àngels Grimalt, Jordi Dominguis y Lluís Fornés. Expresaron, primero que todo, su perplejidad. Les resultaba complicado entender que el Consell de PP y Vox pueda obligar a Ondara a ceder la plaza del pueblo, "la Joia Levantina", para un festejo taurino (una novillada con picadores) que "manchará de sangre" un coso que se ha convertido en un espacio de cultura y de vida social.

"¿Y no podemos hacer nada?". Esa fue la pregunta que reiteraron los asistentes. Los tres concejales insistieron en que el ayuntamiento ha intentado "torear" al Consell, darle largas, convencerle de que no había ni un solo día libre para alquilarle la plaza (1.000 euros es el precio público de arrendarla un día), y no ha habido forma. Al final, la conselleria de Cultura encontró un día, el 7 de septiembre. "Y como en la actualidad las corridas de toros están permitidas, no hemos podido hacer nada. El abogado del ayuntamiento nos ha dicho que si nos oponemos nos enfrentamos a un delito de prevaricación que puede suponernos la inhabilitación e incluso la cárcel", explicó Àngels Grimalt.

Pero está la vía cívica. Y esa fue la que se activó ayer en ese primer "rogle" contra el maltrato animal. "Los concejales tenemos las manos atadas, pero el pueblo de Ondara sí puede hacer acciones y por eso estamos hoy aquí, para poner en marcha una asociación que exprese el rechazo a que en nuestro pueblo se torture y asesine a animales", señaló la concejala, que insistió en que este colectivo está abierto a todos y no tiene filiación política.

Recogida de firmas y protestas

Los participantes coincidieron en que hay que organizar protestas y demostrar que Ondara no se resigna. Decidieron iniciar también una campaña de recogida de firmas. Votaron el nombre de la asociación. La denominación incidirá en que este municipio quiere estar libre de crueldad animal. Y lanzaron ya un lema que toca la fibra de las vecinas y vecinos: "No taques de sang la Joia".

La "Joia", ese coso construido en 1901 y que es de bella arquitectura neomudéjar, ha cambiado con los tiempos. Ahora es un efervescente espacio de cultura, de conciertos y de actividad social. Los vecinos del "rogle" de ayer se mostraron orgullosos de esa evolución y afirmaron que no hay que dar pasos atrás.

La embrionaria asociación contra "las corridas de toros con muerte" también decidió contactar con otros colectivos animalistas.